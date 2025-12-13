影／王齊麟、十元婚宴宣布下周日登場！ 與姊姊詩雅同框拍最夯IG挑戰笑翻網友





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

奧運羽球男雙金牌得主王齊麟與前樂天女孩「十元」陳詩媛於今年6月結婚，十元則在10月宣布懷孕好消息，讓親友和粉絲都感到相當驚喜。而兩人日前也正式敲定，將在12月21日於萬豪酒店舉辦婚宴。而十元在樂天的「三小福」好姐妹禾羽、宋宋也確認會一起當伴娘。

十元在樂天的好姐妹禾羽、宋宋確定出席婚禮當伴娘。（圖／IG：kimi_0531）

除此之外，夫妻兩人日前也跟十元姐姐詩雅同框拍片，挑戰近日風靡社群的「換換換換」考驗各自的反應能力，但三人都留言直呼「太難了」、「我們是比爛的」笑翻不少網友。

十元與王齊麟婚禮即將舉行，日前他們和姊姊詩雅同框拍影片，笑翻網友。（圖／IG：10yuan.0424）





