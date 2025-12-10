影/玩命關頭前傳？高雄11歲男童飆機車釀追撞事故

差點人生就停格了！高雄市鳳山區昨（9日）發生一起驚悚車禍，肇事的闖紅燈機車騎士竟然年僅11歲，跟另輛機車在路口相撞雙雙重摔倒地，所幸當下沒有綠燈車流。

男童騎乘的機車嚴重損毀。 （圖／警方提供）

鳳山分局指出，整起車禍發生在鳳松路跟經武路交叉口，事發時間約在下午4點20分，當時林姓男童騎著機車，從鳳松路待轉區闖紅燈往經武路方向衝，當場跟騎車沿著鳳松路北往南方向，才行駛到路口要停下的45歲楊男撞在一起。

撞擊瞬間。 （圖／警方提供）

2人當場重摔倒地，身體多處擦挫傷，警消獲報趕來時雙方都說無須就醫，初判車禍會發生是林姓男童闖紅燈所致，相關無照駕駛跟闖紅燈的罰單將陸續開立，事發後也通知林姓男童的家長來將之帶回。

撞擊瞬間。 （圖／警方提供）

