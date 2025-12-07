影/玩命！屏客司機儀表板當手機架看遶境 監理站：將懲處

屏東客運公司一名楊姓司機日前在駕駛時，竟將儀表板當作手機架，邊開車邊觀看疑似宮廟遶境的影片，導致乘客感到驚慌。此行為被乘客錄下並上傳至網路進行投訴，引起關注。屏東監理站站長羅振瑞今天表示，已要求屏東客運展開內部調查，並將對該司機進行處罰。

有民眾在YouTube頻道WOWtchout上投訴，指控該名司機在駕駛時不專心，將手機放在儀表板上播放影片，這一行為讓乘客感到恐慌。屏東客運公司隨後確認已接獲投訴，並表示經過影片判斷，該行為屬於嚴重違規，公司將立即進行內部調查，並在收到公路總局的函文後進行回覆。

廣告 廣告

屏東客運公司一名楊姓司機日前在駕駛時，竟將儀表板當作手機架，邊開車邊觀看疑似宮廟遶境的影片，導致乘客感到驚慌。（圖／翻攝 自YouTube WOWtchout-地圖型行車影像分享平台 ）

公司強調，所有駕駛員在教育訓練中均明確禁止危險駕駛，並表示將對違規行為進行嚴厲懲處，以保障乘客的安全。羅振瑞指出，除了要求客運公司進行內部調查外，該事件也將移交警察機關依據《道路交通管理處罰條例》進行處分。

此外，公路監理部分也會詳查屏東客運是否有善盡管理責任，若未達標準將依法開罰。

公司強調，所有駕駛員在教育訓練中均明確禁止危險駕駛，並表示將對違規行為進行嚴厲懲處，以保障乘客的安全。（示意圖，非新聞當事人，中天新聞）

延伸閱讀

影/討嘸1.2萬孝親費！三重「準囚犯」衝前女友哥店潑汽油

影/屏東市區深夜飆仔競速 快打部隊到場查處

影/屏東內埔51歲男尋仇「開車撞進雞排店」 2人重傷