影/玩家注意！遊戲科學《黑神話：鍾馗》釋6分鐘實機影片拜年

大陸遊戲公司「遊戲科學」（Game Science）今（10）日為開發中的大作《黑神話：鍾馗》公開一部時長6分46秒的實機影片。「遊戲科學 」創辦人馮驥強調，若這支拜年短片讓玩家感覺到「驚喜中混合著一絲怪異、溫馨裡帶著幾分獵奇」，他就相當滿足了。

「遊戲科學」公開《黑神話：鍾馗》首部實機影片。（圖／翻攝YT「Black Myth」）

據介紹，《黑神話：鍾馗》的故事取材自中國古代神話與民俗傳說，玩法則延續前作《黑神話：悟空》，採用單機動作角色扮演模式。官方也貼心提醒，最新釋出的影片是為馬年特別製作，劇情僅供娛樂，所有發展並不代表遊戲本身。

「遊戲科學」去年8月在科隆遊戲展展前發布會公布《黑神話：鍾馗》的首支CG前導預告片。《鍾馗》與《悟空》的劇情並無直接關聯，但主標題同採用《黑神話》系列，顯示出「遊戲科學 」團隊想以此開發出巨型IP的企圖心。

「遊戲科學」在影片最後向大家拜年。（圖／翻攝YT「Black Myth」）

影片發布後，馮驥在微博發文表示，「不知各位看完（首支實機影片）後，是會心微笑？一頭霧水？還是馬上分析出一堆細節隱喻、劇情方向或者新的技術feature？」。他也打趣要大家「別這麽嚴肅」，影片內沒操作、沒戰鬥、沒玩法、沒鍾馗，因為「根本沒做」。

他並祝福即將到來的馬年，「大家總是享受吃飯，偶爾享受做飯；常有不錯的胃口，最好還有人一起愉快的用餐，人生不只遊戲，還有很多、很多好吃的東西」。

