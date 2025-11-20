影/「玫瑰水」藏毒闖國境！海關X光機揪出15公斤搖頭丸

刑事警察局南部打擊犯罪中心偵破一起跨國運輸毒品案件，運毒集團將俗稱搖頭丸的二級毒品MDMA裝入進口保養品「玫瑰水」空瓶中，從德國空運來台，海關透過X光機掃描，發現瓶裝液體有結晶體狀態有異報警，專案小組與海關聯手攔截，逮捕謝姓、柳姓及鄭姓等3名嫌犯，其中鄭姓及柳姓男子遭羈押，謝姓男子以2萬元交保候傳。

有嫌犯將歐洲高檔保養品「玫瑰水」替換成毒品，從德國運入台灣，海關人員發現有異，通報檢警，成功攔截。（圖／警方提供）

刑事局南部打擊犯罪中心偵二隊，7月間接獲高雄海關通報，指從德國寄運到高雄的荷蘭品牌玫瑰水保養品包裹，經X光機掃描發現瓶裝物應為液體，瓶內卻是已結塊的結晶體，覺得事情不單純。偵二隊警方會同海關開箱檢查，赫然發現是15公斤MDMA，偽裝成24瓶裝的玫瑰水保養品，魚目混珠寄來台灣。

海關人員保養品內有異常結晶體，通報檢警，成功攔截毒品。（圖／警方提供）

專案小組查出，該運毒集團手法狡猾，利用自德國進口的保養品作為掩護，先由境外共犯將原裝「玫瑰水」溶液倒掉，再將MDMA分裝入瓶中，並恢復成原始包裝後寄送來台。且為了躲避檢警查緝，運毒集團還故意填寫錯誤的包裹收件人及地址，製造偵查斷點。包裹寄抵高雄後，原貨主都未現身，警方監控約10天，42歲謝姓男子冒充人頭領包裹當場被逮，另在附近路口逮獲監控的29歲鄭姓男子。

專案小組歷經數週跟監蒐證，於8月14日在左營區，再逮獲幕後策畫的24歲柳姓男子，扣案贓證物還包括嫌犯用來聯繫運輸毒品所使用的行動電話。3名嫌犯警詢後被依涉嫌違反《毒品危害防制條例》及運輸毒品等罪嫌移送橋頭地檢署，複訊後謝姓男子以2萬元交保候傳，鄭姓及柳姓男子因涉犯運輸毒品重罪且有串證之虞，遭法院裁定收押。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

