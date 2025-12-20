影/現場曝！京都特急列車撞小客車起火 車上近100人幸無傷

列車撞汽車！日本京都府精華町今天上午一列行駛於近鐵京都線的特急列車，在新祝園站附近平交道與一輛自小客車相撞，小客車起火燃燒，所幸列車上近100人安全疏散皆無大礙。

京都特急列車突發撞上小客車事件。（示意圖／翻攝NNN）

從日媒空拍畫面可以清楚看到事故現場，特急列車車頭嚴重毀損，且小客車與列車前方皆有明顯燒焦、燻黑痕跡。另一段影片則顯示白色小客車被紅色火舌吞噬，幾乎只剩車架。

據日本《NHK》引述日本消防部門消息，稱當地時間20日11時許，有路人報警稱「特急列車與汽車發生碰撞」，導致小客車起火燃燒，消防人獲報後隨即前往進行滅火作業，目前火勢已經撲滅。報導指出，當地警方和消防部門正在調查是否有人員受傷以及事故發生詳情。

另《每日新聞》報導，該特急列車共有四節車廂，由京都開往橿原神宮前，涉事平交道口設有警示裝置和護欄，列車司機供稱，他被一輛駛入平交道小客車撞到，「這輛汽車顯然卡在了前面那節車廂的前面，然後起火了」。精華町消防局稱汽車起火但很快就被撲滅。近鐵方面則表示，車上約100名乘客和乘務人員已被引導疏散至安全車廂，均未受傷。

由於事故，部分路段的上行和下行線路均已暫停服務。

