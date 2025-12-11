影/現場曝！南韓在建圖書館驚傳坍塌 已釀1死3工人仍遭埋

南韓光州市一處大型圖書館建設工地今（11）日發生嚴重坍塌意外，鐵製結構物崩落，導致4名正在現場作業工人遭活埋。消防緊急救出其中一人，但該名受困者已不幸死亡。

南韓一處在建圖書館的工地驚傳發生坍塌。

根據《韓聯社》，這起事故發生在當地時間下午1時58分許，該處正在興建「光州代表圖書館」。據了解，坍塌發生在混凝土澆築作業進行期間，建築物結構突然崩落。

消防當局出動轄區內全部人力，啟動應對第一階段警報，並調派特殊救援隊投入搶救。目前仍有3名工人受困，其中一人的被埋位置已透過肉眼確認，救援人員正全力進行挖掘作業。另外2名工人的受困位置至今仍無法確定，增加救援難度。

光州代表圖書館是該市的重點建設計畫，規劃在舊焚化場基地上興建總樓地板面積達11,286平方公尺、地下2層至地上2層的建築。該工程總投資金額高達516億韓圓（約10.9億元新台幣）。

警方與消防單位表示，待救援作業告一段落後，將立即展開詳細的事故原因調查。

