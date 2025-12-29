影／現實中的睡美人？ 罕病「週期性嗜睡症」一睡竟是一整個月！

林口長庚精神部主任級教授黃玉書醫師表示，「週期性嗜睡症」患者的發病狀態，就如同北極熊進入了冬眠，患者會週期性地陷入持續7至14天，甚至長達一個月的深度睡眠狀態。雖然能被叫醒吃飯或上廁所，但反應遲鈍、眼神空洞，彷彿靈魂出竅。

沾枕即眠是很幸福的事，意味著沒有入睡困難的睡眠障礙，但若是開車、吃飯時突然斷電睡著，這可能就是非常危險的狀況了。令人訝異的是，童話故事中的「睡美人」情節竟在現實上演！黃玉書醫師表示，這類患者並非完全叫不醒，但在發病期間被叫起來吃東西或上廁所時，眼神往往顯得空洞、神魂跑掉，如同沒有靈魂一般，且幾乎不說話，甚至會因被吵醒而感到憤怒。這種極為罕見的疾病稱為「週期性嗜睡症」（睡美人症）。好發於青少年時期，患者發病時會陷入長達數週、甚至一個月的深度睡眠，如同人體進入了冬眠模式。

林口長庚精神部主任級教授，曾經擔任美國史丹福大學睡眠醫學中心研究員，也是台灣嗜睡症協會創會理事長黃玉書醫師，接受中廣「聽醫生的話」節目專訪時表示，這類患者在發病時進行一般的腦波（EEG）或核磁共振（MRI）檢查通常都顯示正常。直到透過功能性腦部掃描才發現，患者大腦深處的下視丘血流明顯減少。目前研究顯示，這可能與自體免疫力或病毒感染後的反應有關，且臨床數據顯示男性發病比例較高。

「週期性嗜睡症」全台灣目前由黃醫師追蹤的個案約僅有40至50人。黃玉書醫師表示，此疾病具有週期性，發作過後患者會恢復正常並展現強烈的上學與社交意願，並非心理因素的逃避學業。雖然這種病具有自我限制性，隨年齡增長可能自癒，但為了避免嚴重影響學業與生活，醫療上常使用如「鋰鹽」等藥物來減少發作頻率。黃醫師也提醒家長，若孩子出現不尋常的長時間嗜睡，應尋求睡眠專科醫師協助，透過專業的睡眠檢查與基因檢測進行診斷，切莫僅將其視為懶惰或單純的過動問題。更多詳細內容可收聽中廣「聽醫生的話」，每週一至週五中午12點，在中廣《愛健康》YouTube頻道直播，歡迎大家訂閱收聽。