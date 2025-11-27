影/現身通化夜市水果攤！老闆娘熱情招呼 黃仁勳盛讚：這間是最好的

AI教父、輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今（27）日中午又悄悄來到台灣，中午被目擊到「花娘小館」用餐，結束後則來到四平街的蜜餞行採購蜜餞，晚間則是有民眾目擊，黃仁勳現身通化夜市買水果，期間還和老闆娘寒暄聊天，再次引發討論。

黃仁勳晚間現身通化夜市水果攤買水果。（圖／中天新聞）

稍早有民眾捕捉到，黃仁勳穿著招牌黑外套，現身通化夜市，在一處水果攤前挑選水果。只見黃仁勳挑好後滿滿一袋後，老闆娘熱情招呼並表達感謝，「謝謝哦，今天還特地過來，這麼照顧我，來！先吃一下，很久沒吃了」，隨後黃仁勳也用台語回應，「我買！我買！」老闆娘又回，「你先吃沒關係！」

期間黃仁勳和水果攤老闆娘熱情對話與互動。（圖／中天新聞）

黃仁勳買完後，老闆娘又對他再說一次，「謝謝你這麼照顧我」，隨後黃仁勳也告訴大家回應老闆娘，「Everybody，this is the best!（各位，這是最好的）」，用實際行動表達支持。買完水果之後，現場圍觀民眾紛紛搶著合影留念，黃仁勳也親切地一一滿足大家需求。

不少民眾看到黃仁勳紛紛拿起手機合照。（圖／中天新聞）

到了晚間9點半左右，黃仁勳回到下塌飯店文華東方，儘管面帶倦容，但他仍走向守候現場的媒體打招呼，並簡短接受採訪。他透露晚間到了國賓飯店一間很老的店，並提及餐點很美味，接著說了一句「I’m really super tired. （我真的超級累）」，並未透露和誰一起用餐。

黃仁勳回到下塌飯店文華東方。（圖／中天新聞）

現場媒體還問到，怎麼看台積電對前資深副總經理羅唯仁提告洩密一事，黃仁勳僅表示「I don't know anything about it（我一點也不清楚這件事）」，隨後就未再受訪並步入飯店。

