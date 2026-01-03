影／瑞士「跨年死亡派對」！現場舞客還在「嗨唱拍火球」

國際中心／李明融報導

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）跨年夜發生一起駭人的嚴重火災，現場有大批民眾聚集，無法第一時間逃出去，在2026年的第一天造成至少40人死亡、115人受傷的慘劇。當天現場畫面陸續被上傳至社群平台，其中一片段發現，當火勢起來，天花板的隔音泡棉早就在狂燒，現場民眾還渾然不知，繼續聽音樂跳舞，還以為是特效拿起手機開心拍攝，最終錯失逃跑時間，慘成焦屍；網友紛紛搖頭表示「到底為什麼不跑」、「他們在想什麼」，也有人推測「他們可能喝醉了，完全反應不過來」，據外媒報導指出，死者多為年輕人，目前檢方已經展開調查。

廣告 廣告





影／瑞士「跨年死亡派對」失火竟不跑！大火「狂燒隔音泡棉」舞客還在跳舞、拍影片

現場火勢越來越大，舞客還在拍攝跳舞。（圖／翻攝自抖音）

根據外媒報導指出，克蘭蒙丹納一家酒吧元旦（1日）凌晨發生跨年派對大火，造成至少40人喪生、115人受傷，根據社群平台流出的現場畫面顯示，酒吧天花板已陷入大片火海，火舌與煙霧不斷向四周蔓延，環境險象環生。然而令人咋舌的是，現場的大量年輕舞客面對眼前的災難竟顯得無動於衷，多數人仍隨著音樂擺動身體，更有許多民眾高舉手機記錄「起火奇觀」，而非第一時間撤離逃生。

影／瑞士「跨年死亡派對」失火竟不跑！大火「狂燒隔音泡棉」舞客還在跳舞、拍影片

當民眾發現真的失火後，倉皇逃生擠成一團。（圖／翻攝自抖音）

這段被形容為「地獄派對」的影片隨即在網路上引發強烈撻伐，當猛烈火勢在天花板狂燒、灰燼四散落下時，舞池內的燈光依舊搖曳，音樂也未停止，據了解，有現場民眾一度以為是派對特效的一部分，或是以為有人在開玩笑，直到黑煙迅速瀰漫、令人幾乎窒息，才驚覺情況失控，然而現場沒有明確逃生出口或標示，最後只能砸破窗戶逃命，最終釀成不幸悲劇。初步調查指出，現場疑似有人高舉插有仙女棒的香檳酒瓶慶祝，火花不慎引燃天花板上的易燃木質結構與隔音棉，導致火勢快速蔓延瞬間失控。













《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：影／瑞士「跨年死亡派對」失火竟不跑！大火「狂燒隔音泡棉」舞客還在跳舞、拍影片

更多民視新聞報導

2026國運籤曝大選命運！「4縣市」藍天變綠地

《怪奇物語》大魔王戲外不綁架！暖送小演員「神祕禮物」

金正恩父女「貼身親暱照」罕見曝！北韓人民冒死痛批

