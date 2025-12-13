影/瑞豐夜市現假鈔黨！2女持千元假鈔3度上門行騙遭警逮

高雄瑞豐夜市發生有2名女子持影視道具千元紙鈔，詐換真鈔事件，且犯案的2名女子得逞2次，第三度上門時被攤商識破報警。警方到場查獲4張道具鈔，依詐欺罪嫌將2女移送高雄地方檢察署偵辦。

高雄瑞豐夜市發生民眾持假鈔的詐騙事件。（圖／警方提供）

鼓山分局表示，11日晚間6時許接獲瑞豐夜市攤商報案，指稱有消費者持道具紙鈔消費，龍華派出所員警迅速趕赴現場處理。受害攤商販售珍奶、刈包等食品，遭2名女子鎖定為詐騙目標。

攤商還原作案手法，2名女子第一次先掏真鈔購買商品，藉此建立信任感。接著刻意挑選店家最忙碌、人潮眾多時下手，其中一人持千元假鈔消費並成功換取真鈔，一旁同黨見狀也跟進購買，雙雙得手後離開。攤商忙完後清點現金，依疊錢順序判斷就是這2名女子作案。

攤商痛斥，錢已經難賺，消費者卻一而再再而三持假鈔上門消費，行為非常惡劣且蓄意。沒想到2名女子食髓知味，竟然第三度上門，直接要用假鈔換真鈔。由於攤商已對這2名女子有印象，當場報警處理。

高雄瑞豐夜市發生民眾持假鈔的詐騙事件，有不少攤商受害，報警處理。（圖／警方提供）

攤商無奈表示，雖然真鈔和假鈔材質摸起來有差別，但忙碌時也可能不小心中招，呼籲其他攤商在忙碌之餘還是得多注意。該攤商也在社群平台「Threads」發文提醒高雄攤販提高警覺，指出同一天甚至還遇到有人想以轉帳換現金，呼籲各攤商務必小心辨識。

