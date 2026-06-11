影／瑟七坦言「沒時間顧毛孩」靠這招！ 金世星超溜中文不等翻譯講完ＸＤ
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜
電商盛事「618折扣戰」開打，網購平台特別邀請到人氣啦啦隊女神瑟七與韓籍啦啦隊女神金世星夢幻連動，現身活動現場為大家的購物車熱力應援！兩位女神一亮麗登場，立刻讓全場鎂光燈閃個不停。
被問到 618 的私房購物清單時，瑟七笑說看到現場琳瑯滿目的商品，自己最心動的就是電視：「因為我們家的電視已經有點老舊了，希望可以換一台，有更好的觀看體驗！」不過，最讓人在意的還是她的「毛孩照顧妙招」。瑟七坦言，平常球場、活動兩頭燒，其實沒什麼時間親自照顧家裡的小狗，因此鎖定了平台上的寵物糧食與零食：「寄回家裡讓爸爸媽媽可以更好地照顧小狗的健康！」
而來到台灣發展的韓籍女神金世星，一開口就展現滿滿誠意，全程努力用中文應答，甚至不等一旁的翻譯講完就開始滔滔不絕。提到台灣的夏天，世星忍不住直呼：「台灣的夏天真的很熱，太陽也很強、很大！」她強力推薦大家一定要入手陽傘，不過講到防曬乳時突然大卡關，急忙轉頭向身旁的瑟七求救：「Sun cream 叫什麼？」 在瑟七貼心救援秒答「防曬」後，世星立刻現學現賣甜喊：「防曬、防曬！」逗趣的互動笑翻現場媒體。
世星也透露，因為在台灣工作行程滿檔，平常根本沒時間出門逛街，這次打算趁機狂掃「有台灣特色的好吃零食」寄回韓國，有自信地表示家人和朋友一定都會超級喜歡。世星超流暢的中文表現與超萌反應，最後更贏得全場記者鼓掌讚賞。
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