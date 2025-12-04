(影) 瑟爾斯基指揮清剿！庫皮揚斯克封鎖滲透 俄軍只剩「宣傳勝利」

[Newtalk新聞] 俄烏戰場近日同步出現劇烈交火，據 X 帳號「rainbow7852」指出，烏軍已強化庫皮揚斯克（Kupiansk）周邊戰術部署，並成功封鎖俄軍破壞與偵察小組的滲透路線，俄軍目前僅在宣傳層面取得部分效果，實際戰場行動仍受阻。





該帳號引述烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）命令指出，針對庫皮揚斯克市內俄軍的清剿行動仍在持續進行中，烏軍已針對敵軍滲透熱點進行重新布防。

烏克蘭守軍已加強在庫皮揚斯克的戰術部署，並封鎖了敵方破壞與偵察小組的滲透路線。 圖：翻攝自 X





另一方面，據 X 帳號「Visioner」引述軍事專家基里爾．薩佐諾夫（Kirill Sazonov）分析指出，俄軍在整個 11 月對古里亞波勒（Guliyapole）發動持續攻勢，企圖藉此打開通往扎波羅熱（Zaporizhzhia）的通道。





薩佐諾夫表示，烏軍一度因壓力過大而出現混亂後撤，俄軍甚至準備進入市區，但隨後烏軍迅速完成反擊，由烏軍第 225 獨立營與一支機械化部隊重新掌控局勢，建立新防線並持續反擊，目前古里亞波勒仍由烏方控制。





文章中提到第 225 獨立營指揮官、被譽為「烏克蘭英雄」的奧列格．希拉耶夫（Oleg Shiraev），先前曾在多個關鍵戰場阻斷俄軍推進路線，包括接近阿夫迪夫卡（Avdiivka）與庫斯克方向。





據 X 帳號「bayraktar_1love」披露，一支俄軍摩托化突擊小組試圖發動攻擊時，卻被纏繞在摩托車輪胎上的光纖線阻斷行動，未能完成突進。





纏繞在摩托車輪胎上的光纖纜線，成功阻止了一支俄羅斯突擊小隊的進攻。 圖：翻攝自 X





無人機戰場同樣驚險，據 X 帳號「Cloooud」指出，烏軍第 32 機械化旅一架 FPV 無人機在紅軍城（Pokrovsk）附近嘗試攻擊俄軍時，意外落在敵軍旁卻未爆炸；該名俄軍士兵竟試圖「賭一把」徒手撿起無人機並將其丟擲出去。





此外，據 X 帳號「TheBattlefield」表示，在沃夫昌斯克（Volchansk），烏克蘭航空兵成功摧毀俄軍無人機控制總部；在利曼（Lyman）方向，烏軍已解放史塔夫基（Stavki）地區。

