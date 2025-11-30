影／瑤瑤遊韓國遇房東擅闖房間 他竟喊「道歉總可以吧」再甩門走人

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

藝人瑤瑤近日在社群上分享遊韓國的驚魂記，她透露，19日入住的房間遭房東硬闖，事發當晚瑤瑤原本打算外出，而房東以為屋內沒有人，便直接開門進入。

房東此舉讓她當場嚇到不敢出門，整天待在房內不敢移動，晚餐也沒吃，事後瑤瑤到派出所報案，除了等待後續調查結果，她也PO出當天與房東對質的影片。

