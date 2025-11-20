影/環球小姐比賽出意外！牙買加代表摔落舞台 被擔架抬離現場送醫

牙買加代表加布里埃爾·亨利（Gabrielle Henry）在泰國曼谷舉行的環球小姐選美大賽預賽晚禮服環節中，意外從舞台邊緣跌落，隨後被擔架抬離現場送醫。根據社群媒體流傳的影片顯示，這位選美佳麗身穿橙色禮服在T台上走秀時，突然從黑暗的舞台邊緣踩空，臉朝下摔落地面。

牙買加小姐在舞台上摔落送醫。（圖／翻攝自IG@missuniverse）

事發當下，觀眾席上多人立即起身查看亨利的情況。隨後發布在社群媒體上的影片顯示，她被醫護人員用擔架抬離現場。牙買加環球小姐組織已在社群媒體上發表聲明，表示亨利已被緊急送往泰國保羅蘭西特醫院，目前沒有生命危險。

廣告 廣告

聲明中提到：「醫療專業人員正在照顧她，並表示她沒有生命危險；但是，他們仍在進行檢查，以確保她完全康復。」該組織同時呼籲大眾：「我們懇請大家保持樂觀，為她祈禱，並為她送上美好的祝願，祝她接受必要的醫療護理。」

環球小姐選美大賽主席勞爾·羅查（Raul Rocha）也在社群平台上發布最新消息，向粉絲們保證亨利「得到了很好的照顧」，並且在摔倒過程中奇蹟般地沒有骨折。羅查寫道：「我當時和她以及她的家人在一起，謝天謝地，她沒有骨折，也得到了很好的照顧。她今晚將繼續留院觀察，我們將與她的家人保持聯繫，並給予她支持。」他補充說：「我們祈禱她早日康復。」

據了解，亨利是一位眼科醫生，同時也是「看見我基金會」（See Me Foundation）的創始人，該慈善機構致力於為牙買加各地的視障人士爭取權益。在她不幸摔倒之前，她曾在Instagram上發布動態，展示自己登台前精心打扮的過程。

這屆的環球小姐選美大賽風波不斷。就在大賽開幕前幾天，評審奧馬爾·哈爾福奇（Omar Harfouch）突然辭去了選美比賽官方評審的職務。哈爾福奇聲稱，一個與參賽者有私人關係的「臨時陪審團」已經從136名參賽女性中預先選出了晉級選手。

此外，環球小姐大賽執行長納瓦特·伊薩拉格里西爾（Nawat Itsaragrisil）也因與墨西哥小姐法蒂瑪·博世（Fátima Bosch）發生衝突而被今年的環球小姐大賽除名，這起衝突也導致其他十幾位環球小姐參賽者為了聲援法蒂瑪而退出了賽前活動。

延伸閱讀

美駐日大使發文力挺日本 批陸又禁水產品「威壓惡習難戒除」

影/高市早苗為何任內表態「台灣有事」？小艦長：她想超越安倍

解放軍突喊「武在日本」 介文汲：大陸不願武統台灣