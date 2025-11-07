（影）「環球小姐」泰國執行長辱罵墨西哥小姐 現場佳麗看不下去起身「不比了」

[Newtalk新聞] 泰國曼谷舉行的「環球小姐」（Miss Universe）選美比賽日前爆發爭議，《Nexta TV》報導指出，大會執行長伊薩拉克里西（Nawat Itsaragrisil）在活動現場公開辱罵墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（Fatima Bosch），指控她不配合主辦方出席活動，並在直播中以「愚蠢」字眼斥責，甚至命令保全將她驅離會場。





波許當場沉默離席，隨後包括現任環球小姐、丹麥籍的維多莉亞．凱雅．泰爾維格（Victoria Kjær Theilvig）等多位參賽者也一同離開，以示聲援；伊薩拉克里西隨後朝她們大喊「全員取消資格」。

廣告 廣告





現任環球小姐維多利亞在走出會場後面對鏡頭表示：「他（伊薩拉克里西）公開羞辱一個女孩，是一件超不尊重人的事，我個人無法接受，所以我走人。」語畢轉身離去，引起鏡頭外的人們讚揚聲連連。墨西哥佳麗法蒂瑪也表示：「我覺得這不公平，他還衝我怒吼，讓我閉嘴，說了好多難聽的話，我覺得全世界都應該看到這些，我們正在賦能女性，這是我們發聲的平台。」





泰國執行長伊薩拉克里西在歡迎儀式上痛苦道歉。 圖：翻攝自 X





現場影片迅速在社群媒體瘋傳，#StandWithMexico 與 #JusticeForFatima 等標籤登上全球熱搜，網友紛紛要求主辦方道歉並撤換該名高層。





墨西哥環球小姐主辦單位發聲明強烈譴責此事，指這是「對選手尊嚴的不可接受羞辱」，強調任何參賽者都不應遭受這種對待。





主辦方隨後宣布已啟動內部調查，並派遣由全球執行長領軍的特別代表團前往泰國處理事件。伊薩拉克里西則是將被「限制或取消」參與活動，儘管事後他痛哭表示「願意向墨西哥佳麗及所有佳麗道歉」，但事件不斷延燒，道歉與解釋也難以收場。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 烏軍戰況急轉直下！紅軍城保衛戰突遭重擊 後方遇襲揭內鬼疑雲

那我也就不再含蓄了! 被美指責中全球最大碳排放 耿爽 : 美退巴黎協定 2次