(影) 甘肅山體滑坡45戶住宅遭埋! 中國4天後才報出事了 引發民眾不滿

[Newtalk新聞] 中國甘肅省近日發生一起山體滑坡事件，雖無人傷亡，但官方延遲通報的行為，引發社會不滿。





據《聯合早報》報導，甘肅省臨夏州永靖縣鹽鍋峽鎮黃茨村於 12 月 10 日發生大規模山體滑坡，但《央視新聞》及當地應急處置專班直到十四日才發布消息證實。





根據《央視新聞》報導，此次災情等級被定為特大型。截至 13 日傍晚 6 時，預估滑坡體寬達 390 米、長 722 米、厚 24 米，總方量高達 677 萬方，滑移距離達 310 米。這場山崩造成了 45 戶農戶住宅被掩埋，240 畝耕地以及部分基礎設施受損，初步統計已造成直接經濟損失約 4,135 萬元人民幣。

中國甘肅省發生山體滑坡，造成 45 戶住宅遭土石掩埋。 圖：翻攝自 X





儘管災情慘重，但所幸此次事件中未造成任何人員傷亡。據當地網民透露，當天「中午開始有點滑坡，村民們抓緊撤離了，晚上開始大滑坡的」，因此人員才得以安全疏散。





一位黃茨村的村民向《大紀元新聞網》記者透露，滑坡發生後，親戚的房子被埋了，老人家一直叨唸著「一輩子的家業沒了」。





《紅星新聞》則指出，滑坡從上午 10 時許開始，有村民及時在群組中發出預警，村幹部隨即挨家挨戶通知疏散，才能沒有造成傷亡。然而，當地村民的擔憂並未解除，有村民表示，黃茨村「不是第一次滑坡」，之前滑坡後親戚才遷到前面蓋了新房，現在新房都還沒裝修好，又被掩埋了。





與災情本身同樣引起公眾關注的，是官方對資訊發布的態度。這場特大型災難發生於 12 月 10 日，但官方媒體卻拖延到 14 日才發布相關消息，引發眾多網民的不滿與批評。

