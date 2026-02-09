影/生機斷絕！宜蘭民宅大火釀2死「1人燒成焦黑」

宜蘭市昨（8日）發生重大死亡火警，延平路上一處民宅不明原因冒出猛烈火勢，警消獲報趕往搶救，分別在1樓、3樓各發現1位男性死者，其中在3樓的死者更是慘被燒成焦屍。

宜蘭市8日晚間8點多發生住宅火警，火勢迅速蔓延一發不可收拾。（圖 ／中天新聞）

據宜蘭縣消防局的救援資訊，事發時間約在晚上8點左右，魂斷1樓的林姓男子在晚間9點25分被發現，燒成焦屍的52歲劉姓男子則是在10點13分被找到，經查林男是低收入戶，有中風、行動不便，火災發生時來不及逃生；劉男的職業則是除草工，2人都是在這裡租房子住，沒想到卻魂斷此處。

廣告 廣告

宜蘭市8日晚間8點多發生住宅火警，火勢迅速蔓延一發不可收拾。（圖 ／中天新聞）

火災發生當下火勢迅速蔓延，伴隨巨量濃煙讓情況相當危急，所幸沒有延燒到隔壁建物，但火場內部已經燒到幾乎全毀，目前火調科持續釐清是否是天冷開暖氣釀禍、電線走火抑或是有人為縱火因素。

宜蘭市8日晚間8點多發生住宅火警，火勢迅速蔓延一發不可收拾。（圖 ／中天新聞）

延伸閱讀

影/宜蘭市延平路深夜住宅火警！1人OHCA 疑似仍有1人受困

北投溫泉湯屋驚傳噩耗！女客泡湯身亡 男客送醫不治

網售「仙佛界職位」疑有女網友購買後輕生！警方已介入調查