影/產季來了！整車「烏魚瀑布」狂瀉畫面超壯觀

每年的11月是烏魚產季的開始，高雄彌陀冷凍加工廠出現令人震撼的「烏魚瀑布」景象，滿滿的烏魚從貨車被倒出來，壯觀畫面引起討論。

「烏魚瀑布」畫面看起來相當震撼。（圖／授權自Threads＠tsf6921068，下同）

根據畫面顯示，養殖業者把載滿烏魚的貨車內停靠在冷凍加工廠附近，只見好多條魚宛如瀑布般傾瀉而出，業者在卸貨過程中還不斷大聲吆喝，目的是要提醒下面的工作同仁，魚貨即將要宣洩，小心別被砸到。

據悉，這批從屏東運來的烏魚約有2000多尾，價值高達50至60萬元。

