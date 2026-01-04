影/用餐微信支付失敗！陸女發狂揮刀 單挑狂劈持盾港警被制伏

香港上水昨（3）日凌晨發生駭人揮刀襲警案。一名32歲大陸女子在一間牛雜店用餐後，疑因手機沒電無法使用微信支付，與店員爆發爭執，陸女情緒失控衝入廚房奪刀揮舞。大批警力到場後，她持刀與警對峙並狂劈警員盾牌，最終遭制伏。

劉女持刀劈向警察。（圖／翻攝小紅書）

根據《香港01》、《星島日報》等港媒，警方表示，3日凌晨零時14分接獲龍琛路33號餐廳職員報案，指一名女顧客情緒激動持刀揮舞。

據悉，該名女顧客姓劉、現年32歲，持大陸「往來港澳通行證」到香港，疑有情緒問題但無就醫紀錄。劉女使用微信支付失敗後，店員曾建議她當場為手機充電後再付款，但她突然暴走奔入廚房，奪去菜刀及剪刀揮舞，更怒斬店家的手機，在場用餐顧客受到驚嚇紛紛離開。

廣告 廣告

網傳監視器片段顯示，事發於凌晨約0時45分，現場環境凌亂，筷子、雜物散落一地，地面流著液體。劉女持剪刀及菜刀站在店鋪中間，見到大批警員後隨即揮刀指向他們並大叫「喂！喂！」，警員不斷勸劉女放下刀但她充耳不聞。

劉女被大批警員制伏。（圖／翻攝小紅書）

當店門打開時，劉女立即衝前劈向盾牌，帶頭警員用盾牌向前推但疑失去平衡跌倒，盾牌跌落地上，劉女以菜刀狂劈該警員的頭部，幸警員有頭盔保護。片段傳出連串驚心動魄的刀劈聲。有警員的頭盔留下一條刀痕，足見劉女揮斬力道之狠。她亦一度試圖搶奪盾牌但未能成功，跌倒的警員隨即撿回盾牌後退。

另一批持盾牌警員則從店舖另一側入內，不動聲色從後門進入，慢慢靠近劉女後方，這時劉女仍與前方警員糾纏沒發現。警員靠近時噴射胡椒水，最終前後警員用盾牌將她推至角落制服，過程中劉女不斷尖叫，情緒激動，最終被抬出店外。

劉女手部受傷，清醒被送醫接受檢查。她因涉嫌管有攻擊性武器、刑事毀壞及襲擊警務人員被捕，現正被扣留調查。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

陳水扁自爆：《卓院長下令，阿扁不來了》

阿扁開新節目NCC稱網路不受規範 網友罵聲連連

陳水扁新節目周日首播！NCC：網路不在規範內沒違規問題