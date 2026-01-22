影／用魔術學科學 彰化市國聖國小學童嗨翻教室

▲為讓學生感受科學的趣味與實用性，彰化市國聖國小於今日特別邀請蔡明峯老師蒞臨學校，為六年級學生帶來一場兼具驚奇與深度的「科學魔術」課程。（圖／國聖國小提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為讓學生感受科學的趣味與實用性，彰化市國聖國小於今（22）日特別邀請蔡明峯老師蒞臨學校，為六年級學生帶來一場兼具驚奇與深度的「科學魔術」課程。蔡老師運用理化中的科學原理，結合魔術與遊戲化設計，讓孩子們在歡笑聲中理解科學、愛上學習。

活動中，許多看似神奇的魔術，其實都隱藏著嚴謹的科學邏輯。學生透過觀察、操作與討論，逐步拆解魔術背後的原理，從「覺得好神奇」到「原來是這樣」，學習歷程自然又深刻。

六年級學生曾敬椋開心地分享：「原來很多魔術都有用到理化的原理，真的很有趣！」；同為六年級的林秉蔚也表示：「今天收穫很多，從科學的角度來探討魔術，讓人學到很多，謝謝老師帶給我們這麼有趣的科學魔術。」

國聖國小校長李政穎表示，感謝蔡明峯老師無私分享多年教學經驗，將抽象的科學知識透過魔術與遊戲的方式呈現，讓孩子們在開心中學習，「原本覺得困難的理化，瞬間變得有趣又貼近生活，這正是素養導向學習最美好的樣貌。」

國聖國小持續透過多元、有感的教學活動，引導學生在體驗與實作中理解知識、培養科學素養，讓學習不只是課本上的文字，而是能被看見、被感受、也被記住的成長歷程。