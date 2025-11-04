(影) 用「它」彎道超車美核能? 中國稱「釷基熔鹽堆」實驗成功 不會再被「卡脖子」

[Newtalk新聞] 中國國家核安全局 9 月表示，第四代核能技術獲重要突破，研發多年的「液態燃料釷基熔鹽實驗堆」原型機已初步驗證成效，目前全球唯一的釷基熔鹽堆已在甘肅省武威市民勤縣建成運行。而《新華網》則稱 11 月 1 日表示，中國科學院上海應用物理研究所主導，建成的 2 兆瓦液態燃料釷基熔鹽實驗堆近日首次實現釷鈾核燃料轉換，在國際上首次獲取釷入熔鹽堆運行後實驗資料，成為目前全球唯一運行並實現釷燃料入堆的熔鹽堆。





研究人員正在操作實驗堆樣品。圖：翻攝自新華網





中方宣稱，該科技可追述至 2011 年的「TMSR」項目，旨在研發空氣冷卻的核反應爐，該廠則於 2020 年頒布建築許可，並於次年完成。《瞩望云霄》在騰訊網上表示，該反應爐對於中國有兩個顯著的優點，一是不依賴中國缺乏自產能力的鈾，改用儲量較豐富的釷，能增進中國核能的自給自足，避免被「卡脖子」；二是其輕量化、高功率的特性，十分適合用於核潛艇與核動力航空母艦，甚至能為雷射武器、電磁砲等高耗能的理論武器提供能源。





中共在北京閱兵展示的LY-1雷射武器。 圖 : 翻攝自CCTV





誠然，在這一切實現之前，必須要先克服實用化的難關。團隊負責人戴志敏表示，團隊將以 2035 年建成百兆瓦級釷基熔鹽堆示範工程為目標，實現示範應用。以現況來說，釷基熔鹽堆確實是西方未大力發展的技術，中國在這一項目上的發展議有其特殊背景，但所謂「彎道超車」的代價，即是在漫長的實用化、應用化道路上，中國恐怕只能單打獨鬥。

