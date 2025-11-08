影／田中央寫生繪畫比賽頒獎 500位參賽者以畫筆描繪田中多元風貌
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025田中央寫生繪畫比賽頒獎典禮於今（8）日在彰化縣田中鎮陳羅蜜蜂生態紀念公園盛大舉行，活動氣氛熱烈，今年比賽吸引全國超過500位參賽者熱情參與，畫筆之間盡現田中的人文風情與自然之美。
本屆寫生地點包括高鐵彰化站、陳羅蜜蜂生態紀念公園與田中老街源成發藝棧等三處收件據點，參賽者們在創作過程中，從高鐵彰化站的現代建築美感、陳羅蜜蜂公園與八堡圳的自然生態風光，到田中老街的歷史人文底蘊，皆能深刻體驗田中小鎮兼具現代與古樸的多元魅力，並以畫筆捕捉生活節奏與地方之美。
▲參賽組別橫跨幼兒園至大專社會組，展現不同年齡層的創意與觀察力。（圖／田中鎮公所提供）
比賽於10月18日順利舉行，參賽組別橫跨幼兒園至大專社會組，展現不同年齡層的創意與觀察力。參賽作品題材多元、風格各異，透過色彩與構圖描繪田中鎮的獨特景致與人文氣息，讓藝術成為連結地方文化的重要橋樑。
▲田中鎮長蕭淑芬表示，這項比賽不僅激發學子創意、培養美感，更促進地方觀光與文化發展。（圖／田中鎮公所提供）
今日頒獎典禮當天除頒發各組優勝獎項外，現場同步展出得獎作品，吸引許多民眾駐足欣賞。色彩斑斕、筆觸細膩的畫作展現豐沛創作能量與生命力，讓人深刻感受到田中小鎮的藝術風華與文化深度。
比賽發起與贊助人喬大企業董事長陳新典表示，陳羅蜜蜂生態紀念公園是為紀念母親而設立，希望透過推廣環境教育與親子活動，讓更多家庭親近自然。舉辦寫生比賽，不僅能培養孩子們的藝術素養，更促進親子間的互動，也讓外界重新看見田中的文化與生態價值。
田中鎮長蕭淑芬表示，感謝所有協辦與支持單位的熱情投入，使活動順利圓滿，這項比賽不僅激發學子創意、培養美感，更促進地方觀光與文化發展，未來鎮公所將持續推動相關藝術活動，讓田中鎮成為藝術、人文與自然交融的幸福小鎮。
