影／田中央寫生繪畫比賽頒獎 500位參賽者以畫筆描繪田中多元風貌

▲2025田中央寫生繪畫比賽頒獎典禮於今日在彰化縣田中鎮陳羅蜜蜂生態紀念公園盛大舉行。（圖／田中鎮公所提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025田中央寫生繪畫比賽頒獎典禮於今（8）日在彰化縣田中鎮陳羅蜜蜂生態紀念公園盛大舉行，活動氣氛熱烈，今年比賽吸引全國超過500位參賽者熱情參與，畫筆之間盡現田中的人文風情與自然之美。

本屆寫生地點包括高鐵彰化站、陳羅蜜蜂生態紀念公園與田中老街源成發藝棧等三處收件據點，參賽者們在創作過程中，從高鐵彰化站的現代建築美感、陳羅蜜蜂公園與八堡圳的自然生態風光，到田中老街的歷史人文底蘊，皆能深刻體驗田中小鎮兼具現代與古樸的多元魅力，並以畫筆捕捉生活節奏與地方之美。

▲參賽組別橫跨幼兒園至大專社會組，展現不同年齡層的創意與觀察力。（圖／田中鎮公所提供）

比賽於10月18日順利舉行，參賽組別橫跨幼兒園至大專社會組，展現不同年齡層的創意與觀察力。參賽作品題材多元、風格各異，透過色彩與構圖描繪田中鎮的獨特景致與人文氣息，讓藝術成為連結地方文化的重要橋樑。

▲田中鎮長蕭淑芬表示，這項比賽不僅激發學子創意、培養美感，更促進地方觀光與文化發展。（圖／田中鎮公所提供）

今日頒獎典禮當天除頒發各組優勝獎項外，現場同步展出得獎作品，吸引許多民眾駐足欣賞。色彩斑斕、筆觸細膩的畫作展現豐沛創作能量與生命力，讓人深刻感受到田中小鎮的藝術風華與文化深度。

比賽發起與贊助人喬大企業董事長陳新典表示，陳羅蜜蜂生態紀念公園是為紀念母親而設立，希望透過推廣環境教育與親子活動，讓更多家庭親近自然。舉辦寫生比賽，不僅能培養孩子們的藝術素養，更促進親子間的互動，也讓外界重新看見田中的文化與生態價值。

田中鎮長蕭淑芬表示，感謝所有協辦與支持單位的熱情投入，使活動順利圓滿，這項比賽不僅激發學子創意、培養美感，更促進地方觀光與文化發展，未來鎮公所將持續推動相關藝術活動，讓田中鎮成為藝術、人文與自然交融的幸福小鎮。