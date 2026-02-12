影／田中年貨大街熱鬧開市 30萬元抵用券紅包等你抽

▲迎接農曆春節，彰化縣田中鎮公所今日下午在米寶親子公園前新福路舉辦「2026金馬奔騰 福耀田中～年貨大街」開市記者會。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】迎接農曆春節，彰化縣田中鎮公所今（12）日下午在米寶親子公園前新福路舉辦「2026金馬奔騰 福耀田中～年貨大街」開市記者會，現場規劃60個攤位，集結年節商品、在地美食與特色小吃，田中鎮長蕭淑芬邀請民眾提前採買年貨，也為小鎮增添濃厚年節氣氛。

田中鎮長蕭淑芬表示，上任以來除積極推動地方建設，也透過多元活動帶動人潮與商機。今年邁入第4年的年貨大街，自2月12日至15日每日下午2點至晚間9點登場，不僅提供鎮民採購年節用品，也讓遊客能順道賞燈、品嘗美食，體驗田中獨特的文化魅力。

蕭淑芬指出，去年首度推出滿額禮活動，成功帶動買氣，活動期間創造逾百萬元消費金額，獲得攤商與民眾肯定。今年再加碼推出「抵用券紅包抽抽樂」，總金額由25萬元提高至30萬元；滿額贈品也全面升級，消費滿1600元可獲餐具帆布袋組、滿3000元送保溫瓶、滿5000元則可帶回湯鍋或不沾煎炒鍋，數量有限、送完為止。

彰化田中鎮年貨大街活動首日下午2時30分將舉行開市記者會，除宣告年貨大街正式開跑，也同步亮相全新「米寶主燈」，可愛造型搭配節慶燈飾，成為親子拍照與打卡新亮點；參加開市活動的民眾還可領取神秘小禮物，增添驚喜。此外，「幸福許願馬」充氣小提燈，將於2月12日及13日晚上8點在服務台限量發送，吸引民眾爭相排隊索取。

田中鎮長蕭淑芬誠摯邀請鄉親及各地民眾春節前夕走訪田中年貨大街，一起辦年貨、拚經濟、迎新年，感受最有人情味的年節氛圍。