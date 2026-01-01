影／田中鎮跨年晚會星光熠熠 陳勢安、邱鋒澤陪民眾倒數迎新年

▲田中鎮跨年音樂晚會邀請多組知名歌手與樂團接力演出，陪伴民眾一同倒數迎新年，打造南彰化最具規模的跨年盛會。（圖／田中鎮公所提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為迎接嶄新的2026年，田中鎮公所於12月31日晚間在彰高三號廣場公園，盛大舉辦「田中《斑馬》熊讚！購物節」系列活動壓軸──跨年晚會，邀請多組知名歌手與樂團接力演出，陪伴民眾一同倒數迎新年，打造南彰化最具規模的跨年盛會。

今年田中跨年晚會陣容星光熠熠，由主持經驗豐富的小倩與陳大天聯手主持，演出卡司橫跨不同世代與音樂風格，包括狂野樂團、戴梅君、Hot Shock樂團、黃西田、八青哥樂團、田亞霍、寬仔、潤少等多組藝人輪番上陣，節目內容從經典民謠、流行金曲到熱血搖滾，精彩不間斷。晚會壓軸更邀請實力派唱將陳勢安與人氣歌手邱鋒澤登台，陪伴民眾共同倒數，迎接2026年的到來。

▲田中鎮長蕭淑芬表示，田中鎮公所已連續三年舉辦南彰化唯一的跨年晚會，公所在推動各項建設與活動的同時，也積極創造更多讓田中被看見的機會，期盼吸引更多民眾走進田中、認識田中、愛上田中，進一步帶動地方觀光與商機。（圖／田中鎮公所提供）

除精彩的音樂演出外，晚會現場也規劃豐富的摸彩活動，準備多項獎品與民眾同樂，讓參與跨年活動的民眾在歡樂之餘，也有機會將好運帶回家。

▲田中鎮跨年晚會壓軸邀請實力派唱將陳勢安演唱。（圖／田中鎮公所提供）

田中鎮長蕭淑芬表示，田中鎮公所已連續三年舉辦南彰化唯一的跨年晚會，今年跨年活動藝人卡司堅強，涵蓋老、中、青三代，從熱血的狂野樂團揭開序幕，到戴梅君、黃西田帶來動人歌聲，跨年倒數時刻更有陳勢安與邱鋒澤陪伴民眾一同倒數，迎接2026年的到來。

蕭淑芬強調，田中鎮公所在推動各項建設與活動的同時，也積極創造更多讓田中被看見的機會，期盼吸引更多民眾走進田中、認識田中、愛上田中，進一步帶動地方觀光與商機。