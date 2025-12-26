影／田中《斑馬》熊讚！購物節開跑 「黑白買」衝買氣也拚觀光
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】用活動帶動地方經濟，讓田中鎮成為遊客最想回訪的小鎮，是田中鎮長蕭淑芬近年努力積極推動的目標之一。為推廣田中豐富的觀光資源與地方產業，田中鎮公所於12月26至28日在高鐵彰化站後站廣場(彰高三號廣場公園)舉辦「2025推展田中觀光產業特色活動－田中《斑馬》熊讚!購物節」，以多元活動帶動人潮、活絡商圈，並讓更多民眾認識田中的自然風情與文化魅力。
田中購物節今晚於高鐵彰化站後站廣場盛大開幕，特別邀請中信兄弟啦啦隊到場助陣，為活動揭開序幕，帶來熱力四射的精彩演出；現場並同步舉行台鐵田中支線車站命名活動頒獎典禮，增添活動亮點。今年活動內容精彩豐富，包括優良廠商拍賣會、地方特色輕旅行、特色美食市集、25萬消費券及百萬消費大放送等，田中鎮長蕭淑芬期待透過城市行銷與節慶活動雙軌並行，打造田中最盛大的年度觀光慶典。
▲中信兄弟啦啦隊到場助陣，為活動揭開序幕，帶來熱力四射的精彩演出。（記者林明佑攝）
田中《斑馬》熊讚！購物節為期三天「黑白買」，集結田中工業區61家優良廠商、在地小農，以及人氣伴手禮與農特產品共襄盛舉，延續廣受好評的「百萬消費大放送」，以最優惠的價格提供最優質商品，內容涵蓋生活用品、農特產品、機能衣物、氣動機具及年節禮盒等。活動期間，每日現場限時發放消費券與摸彩券，並規劃限時下殺優惠大拍賣、驚喜喊價等互動活動，讓民眾以超值價格將好物帶回家，同時還有25萬消費券不定時大放送。
▲現場並同步舉行台鐵田中支線車站命名活動頒獎典禮，增添活動亮點。（記者林明佑攝）
除了購物，田中樂活小鎮的魅力也透過同步推出的「地方特色輕旅行」精彩呈現。今年特別規劃三條主題路線，包括適合全家同遊、結合自然景觀與寓教於樂體驗的「親子共遊路線」；帶領遊客走進田中歷史脈絡、認識傳統文化與在地故事的「宗廟老街巡禮路線」；以及精選視覺亮點景點、打造最美回憶的「網美拍照路線」。期盼透過輕旅行，讓遊客深度體驗田中小鎮的多元風貌。活動期間，民眾憑在田中住宿證明，還可兌換摸彩券及消費券，邀請大家留下來、慢慢玩田中。
▲田中鎮長蕭淑芬期盼透過活動帶動地方商機，串聯地方產業與促進地方觀光發展，讓田中的農特產、優良廠商與文化風景被更多人看見。（記者林明佑攝）
田中鎮長蕭淑芬表示，田中是一座充滿人情味與有著文化深度的小鎮，這次的《斑馬》熊讚!購物節，我們希望吸引更多旅客到訪田中，同時也期盼透過活動帶動地方商機，串聯地方產業與促進地方觀光發展，讓田中的農特產、優良廠商與文化風景被更多人看見，希望每一位來到田中的朋友，都能在這裡找到屬於自己的美好回憶，歡迎全國各地好朋友來到田中《黑白買》尚蓋讚。
