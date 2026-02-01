影／田尾怡心園年味濃 大師揮毫、紅包拓印吸引上千人同樂

▲迎接農曆新年，田尾鄉公所於1月31日在田尾怡心園北側廣場舉辦「115年馬上發財～大師揮毫暨紅包袋拓印活動」，吸引上千名鄉親熱情參與。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】迎接農曆新年，田尾鄉公所於1月31日在田尾怡心園北側廣場舉辦「115年馬上發財～大師揮毫暨紅包袋拓印活動」，吸引上千名鄉親熱情參與，現場人潮絡繹不絕，怡心園洋溢濃厚年節氣氛，也展現在地社區的凝聚力與創意活力。

活動規畫兩大主軸，其中「大師揮毫贈春聯」最受鄉親歡迎。多位書法老師現場揮筆，寫下一張張喜氣洋洋的春聯，讓民眾在歲末大掃除後能貼於門前，增添年味與好兆頭。不少鄉親慕名而來，即使排起長長人龍，仍耐心等候，只為領取一幅寓意吉祥的新春墨寶，盼為新的一年帶來好運。

▲不少鄉親慕名而來，即使排起長長人龍，仍耐心等候，只為領取一幅寓意吉祥的新春墨寶，盼為新的一年帶來好運。（圖／記者林明佑攝）

另一項「紅包袋拓印活動」則吸引許多親子同樂，在大人小孩齊心協力下，拓印出一個個喜氣十足的紅包袋，不僅實用也別具紀念價值。拓印圖樣中融入鄉長對鄉親的祝福，象徵「馬上發財、馬上有福、馬上好運到」，為新年增添滿滿祝福。

活動當天也邀請田尾國中打擊合奏社演出，展現地方學子音樂實力，獲得現場鄉親熱烈掌聲。現場更貼心準備手工湯圓、熱呼呼的蘿蔔糕，並由台灣畜牧協會提供烤乳豬與民眾共享，讓鄉親在歡樂氣氛中暖胃迎新年。

田尾鄉長許淑美表示，感謝彰化縣政府的補助，以及鄉民代表會、農會與鄉內各國中小學的協助，讓活動順利舉辦。此次活動不僅讓鄉親提前感受新春歡樂，更展現田尾在地的凝聚力與活力，期盼透過新春活動，與鄉親好友一同歡慶農曆新年。

許淑美說，邀請民眾在春節期間攜家帶眷，前來田尾花鄉走春。周邊市集攤商將持續設置至新春期間，每逢周末推出不同主題攤位，歡迎鄉親朋友闔家大小前來郊遊，共賞田尾花園之美。最後也感謝所有參與者與支持單位，並祝福大家2026年馬年開運、馬上行大運。