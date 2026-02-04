影／男夜闖冰淇淋店滑倒！沒偷錢「還幫擦地板」

國際中心／周孟漢報導



偷竊的事件，在世界各地幾乎每天都會發生，但大多竊賊通常都是偷完東西就趕緊跑人，就算將現場搞得一片狼藉也不管，不過近日卻有名男子在深夜闖入一間冰淇淋店後，竟當場滑倒撞翻整桶冰淇淋，沒想到下秒竟開始替店家清理，最後默默地做了一支冰淇淋就走人，整段畫面曝光後，讓店家超傻眼，笑喊「至少還知道幫忙清理現場」。

竊賊夜闖冰淇淋店！一進門就滑倒全被拍





根據外媒報導，這起事件發生在美國加州，當地太平洋海灘的老字號冰淇淋店「Mr. Frostie」在本月1日凌晨遭1位男子砸窗闖入，但男子進到店面後，卻疑似因為疑似因地面濕滑，整個人重重摔在地，接著更是撞倒一桶冰淇淋，超糗畫面全被監視器拍下。

男子疑似因為疑似因地面濕滑，整個人重重摔在地，接著更是撞倒一桶冰淇淋。（圖／翻攝自IG ＠mrfrostie_pb）





最禮貌的竊賊：先打掃、後取餐





而在男子起身後，明顯看得到他卡其色的褲子上沾了滿滿冰淇淋，但他並沒有馬上開始行竊，反而是拿起抹布開始替店家清理現場，還將被打翻的物品逐一歸位，，試圖維持環境整潔。在簡單收拾殘局後，男子彷彿在自家廚房般，悠哉地為自己製作了一支冰淇淋，隨後才拿著這份「戰利品」離開現場。





男子起身後竟幫店家清理現場。（圖／翻攝自IG ＠mrfrostie_pb）





店家幽默回應：至少你還知道要幫忙清





眼看男子並沒有特別竊取金錢，反而只是吃了一支冰淇淋，讓店家又哭又笑，嘲諷寫下「Frostie真的就是好吃到這種程度！有人認識這個為了吃支冰淇淋，不惜砸破窗戶還差點摔到半身不遂的蠢蛋嗎？好消息是，地上那紅紅的是櫻桃醬，不是血啦！老兄，還是謝囉，至少你還知道要幫忙清理現場」。雖然此事件的男子還知道要清理現場，但破窗闖入仍屬違法行為，目前加州警方已介入調查，要追緝這名對冰淇淋有著「致命執著」的男子。





男子最後替自己做了支冰淇淋後就閃人。（圖／翻攝自IG ＠mrfrostie_pb）

















《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：影／男半夜砸窗闖甜點店滑倒！沒偷錢「還幫擦地板」做支冰淇淋就走人

