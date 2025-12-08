影/男子屏東自首稱殺人棄屍 警消封路搜山仍未尋獲遺體

屏東一名蔡姓男子（22歲）昨日晚間突然跑到枋寮派出所，向員警表示要自首，自稱2年前殺死一名婦人並棄屍山區，警方隨即成立專案小組，今日出動大批人員前往搜山尋屍。

警方帶著蔡男到棄屍地點搜尋屍體。（圖／翻攝畫面）

警方初步調查，蔡姓男子家住南投縣在恆春工作，昨（7）日晚間6時許獨自一人跑到屏東枋寮分局枋寮派出所，聲稱要自首說自己在2023年10月間，在南投縣一處民宅因為金錢糾紛勒斃劉姓女子（59歲），事後將屍體棄置彰化山區。

警消人員封路搜山。（圖／翻攝畫面）

消防人員支援尋找屍體。（圖／翻攝畫面）

值班員警聽聞嚇了一跳隨即通報屏東縣警局，由刑警大隊與枋寮分局組成專案小組，今（8）一早即帶蔡男前往所稱棄屍地點，並通報當地警消到場支援，警方封閉該路段與消防人員在附近山區搜索，目前尚未尋獲劉女遺體，2人關係仍尚待釐清。

延伸閱讀

影/南投男夜奔屏東警局自首 稱2年前殺婦人棄屍山區

父嫌4月大兒哭鬧悶死！ 藏屍6年高院撤銷緩刑

影/不是萬聖節！橫濱公園驚見人體碎片 離世數月死因不明