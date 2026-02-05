影／男子眼瞼下垂遭霸凌自卑 醫動刀撐開眼皮重拾人生

▲衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川說，林先生在接受手術後，效果立竿見影，在回診時眼神明亮，神情也變得開朗，最大的轉變在於心態，不再依賴母親，開始主動提起將規劃自己的社交與職場生活。（圖／彰化醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化員林市30歲的林姓男子，從小深受眼瞼下垂之苦，總要用力抬眉、仰頭看人，眼睛容易疲勞，視線模糊，還被外人誤解為「沒精神」、「意志消沉」，逐漸變得自卑退縮，幾乎沒有社交生活。衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川為他進行矯正手術，不只撐開他的眼皮，也重新撐開他的人生。

呂明川表示，林先生自幼便有眼瞼下垂的困擾，部分黑眼珠會被上眼皮遮住，常被旁人貼上「沒精神」的標籤，甚至被嘲笑霸凌。為了看清楚事物，林先生多年來必須「用力抬眉」或「仰頭」來代償，導致眼部極易疲勞。

廣告 廣告

▲林先生手術前(左)及手術後(右)。（圖／彰化醫院提供）

呂明川說，根據林先生家人敘述，林先生生理上的障礙，逐漸侵蝕心理健康，林先生變得不敢與人對視、缺乏自信，甚至在工作與社交上選擇退縮。多年來，他習慣躲在母親後面，就連就醫也需由母親陪同。林先生就醫時曾感嘆：「不是不想努力，而是眼睛真的撐不開。」

呂明川指出，林先生為功能性眼瞼下垂，可以進行「提眼瞼肌」矯正手術，加強「睜開眼睛」的肌肉力量，以一個簡單的比喻來說，眼睛是窗戶，眼皮是窗簾，「提眼瞼肌」是拉繩，以手術將拉繩栓緊，讓窗簾不掉下來。

呂明川說，林先生在接受手術後，效果立竿見影，在回診時眼神明亮，神情也變得開朗，最大的轉變在於心態，不再依賴母親，開始主動提起將規劃自己的社交與職場生活。

「原來看世界，不用這麼辛苦。」林先生回診時對醫師說。陪同看診的母親看著兒子終於能重新開始新視野，感動得眼眶泛紅。

呂明川說，眼瞼下垂在臨床上並非單純的美容問題，長期眼瞼下垂會導致視野受限，影響日常生活安全與開車視線；因過度使用眉部與額部肌肉，易引發頭痛與眼周酸澀等慢性疲勞問題；也會造成心理衝擊，嚴重影響自我形象、自信心及社交能力。

「有些人被困住的，不只是眼皮，而是整段人生。」呂明川強調，許多患者從小忍受不便，卻不知這可以透過手術有效改善，也往往能帶動病患心理狀態的正面翻轉，找回自信。

呂明川呼籲，若民眾發現自己或家人有慣性抬眉、仰頭看人，或長期看起來疲累不堪，應尋求專業評估，別讓「垂下的眼皮」阻礙了人生視線。