影/男子自首殺人卻找不到屍體 高大成：不符合犯罪心理學

一名在墾丁打工的22歲蔡姓男子日前主動到屏東枋寮派出所自首，承認2年多前在南投一處民宅勒斃57歲獨居劉姓婦人，並將遺體棄置彰化山區。然而專案小組帶他前往疑似棄屍地搜尋卻一無所獲，法醫高大成分析搜索畫面後，質疑棄屍地點不符合犯罪心理學。

法醫高大成分析搜索畫面後，質疑棄屍地點不符合犯罪心理學。（圖/中天新聞）

據了解，屏東一名蔡姓男子（22歲）昨日晚間突然跑到枋寮派出所，自承因金錢糾紛於2023年10月在南投民宅勒斃當時57歲的劉姓婦人，事後將遺體棄置彰化縣山區。由於婦人兒子已於2024年1月報案母親失蹤，警方立即將蔡男逮捕，並由屏東、彰化兩地警方組成專案小組進行搜索，今日更出動大批人員前往搜山尋屍。

法醫高大成在受訪時指出，從媒體取得的搜索畫面來看，蔡男所說的棄屍地點與一般深夜棄屍山區會選擇的地點不同。他表示依據犯罪心理學，嫌犯殺人後內心不安，深夜到偏僻山區棄屍是為了掩人耳目，加上從車上將屍體弄下來需要花時間，很少會挑選筆直道路旁，多半會選擇視野可遮蔽的轉角處。

警方帶著蔡男到棄屍地點搜尋屍體。（圖／翻攝畫面）

消防人員支援尋找屍體。（圖／翻攝畫面）

高大成分析，警方找不到屍體可能有兩種原因，一是凶手記錯地點，建議擴大範圍透過警犬協助，往附近彎道山坡處搜尋；另一種則是有高人指點故意說錯。他強調以往找不到屍體卻定罪的凶案只有一件，是因為在殺害地點發現大量足以致死的血跡，本案如果警方找不到屍體，嫌犯可能就無法被定罪。

針對搜尋時間點，高大成說明一般山區棄屍除非推落懸崖，若從山坡推落頂多滾20公尺左右，2到5天後屍體發臭，若未遭野獸啃食至少會臭2星期。本案距離事發已經2年，就算找到可能只剩白骨，不過衣服應該還在，可從骨頭和殘存衣物上的DNA判斷死因。

