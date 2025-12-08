影/男子蘇澳豆腐岬划SUP受困海上 海巡署急出動獲救

宜蘭一名24歲的男子於7日下午，他在蘇澳豆腐岬海水浴場進行立式單槳衝浪（SUP）時，因遭遇強風而在海上受困，當地熱心民眾發現他的危險處境後，立即通報消防隊。消防隊員迅速出動橡皮艇前往救援，最終成功將男子及其划板安全帶回岸上。

男子趁好天氣出海划SUP觀賞風景，疑似因風速過強受困海上，所幸最後獲救。（圖／翻攝畫面）

警消指出，事情發生在12月7日下午，地點位於宜蘭縣蘇澳豆腐岬海水浴場，一名男子趁著好天氣出海欣賞風景，但隨著東北季風的影響，海浪變得更加劇烈，導致他被海流帶離岸邊，無法返回，當地熱心民眾發現他的危險處境後，立即通報消防隊。消防隊員迅速出動橡皮艇前往救援，最終成功將男子及其划板安全帶回岸上，所幸男子獲救時意識清楚，身上並無明顯外傷。

專業人士指出，豆腐岬因地形特性，在冬季時容易受到東北季風的影響，這使得逆風返回變得相當困難。對於計劃在不熟悉水域進行SUP活動的民眾，建議最好尋找專業教練陪伴，以確保安全。

