影／男學生cosplay賽跑奪冠！事後校方算帳：違體育精神

學生賽跑穿cosplay服裝，事後遭校方取消成績。（圖／東森新聞）





中國福建省廈門市松柏中學日前舉辦運動會，其中一場校內跑步比賽引發爭議，一名男學生穿著遊戲角色服裝參加賽跑，獲得第一名的好成績，事後卻被取消參賽成績。

綜合陸媒報導，一名男學生在競賽時穿著裙子、佩戴假髮，穿著某跑步遊戲角色服裝參賽，遙遙領先其他對手，奪得冠軍。校方事後卻認定其裝扮不符體育競賽精神，決議取消個人成績，並撤銷其班級參與「精神文明班級」評選的資格。

該名學生以特別造型參賽的畫面在網路流傳後掀起熱議，部分網友認為學生僅是展現個人風格，處罰過於嚴苛，況且校方事前無規定，比賽過程中也並未阻止或要求學生換衣服，事後才算帳有些不合理。

但也有網友表示，學生就應該有學生的樣子，並且男生女生要有各自的樣子，不能讓一些錯誤的價值觀在學生中傳播，且校內正式比賽應遵循規範，校方依規定處置並無不當。

對此，松柏中學表示，近日接到大量詢問，學校正準備發布正式通告進一步說明。思明區教育局則回應，相關單位已介入了解情況，會協助校方與學生溝通，並強調將加強教育與引導，妥善處理意見分歧。

