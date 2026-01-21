影／男手持電鋸「狂追警察」嗆：把你剁成肉醬！法官看恐怖畫面：太駭人

國際中心／綜合報導

蘇格蘭在2024年發生一起震驚社會的暴力案件！一名阿爾巴尼亞籍男子手持電鋸在街頭追逐執勤警員，過程中還出言恐嚇要將對方碎屍，最終遭警方制伏逮捕。此案近日由當地法院宣判，法官認定男子行為已構成謀殺未遂，裁定判處10年有期徒刑。當年警方逃命的驚險畫面，全程被路旁監視器拍下並在網路上流傳，引發大量討論，就連承審法官也直言，相關影像宛如恐怖電影橋段，情節相當駭人。

根據《紐約時報》報導，英國蘇格蘭去年發生一起震撼警方與司法界的暴力事件。一名男子在街頭持電鋸追逐警員，過程全被監視器拍下，畫面宛如恐怖電影場景。報導指出，32歲的阿爾巴尼亞籍男子利里登・卡斯特拉提（Liridon Kastrati），2024年5月在格拉斯哥以西的Paisley，先是開車撞上警員考恩（Gary Cowan）的警車，隨後竟從自己車內拿出電鋸，沿著馬路追逐逃跑的警員，還一邊出言威脅要將對方「肢解」，並聲稱希望這段畫面能被媒體廣泛傳播。

廣告 廣告













事後出庭作證時，考恩警員回憶當下情景仍心有餘悸，直言自己「非常害怕」，深信若被追上，「手臂會被鋸斷、頭也會被砍下來」。他表示，當時清楚聽到電鋸高速運轉的聲音，腦中只有一個念頭，「如果不拉開距離，我就會被殺」。最終，卡斯特拉提將電鋸放到地面後，被警方以胡椒噴霧制伏並當場逮捕。去年，他已被判定犯下企圖謀殺警員罪名成立；本週二在Glasgow High Court宣判，遭判處10年有期徒刑。

宣判時，法官威廉・加拉赫（William Gallacher）指出，若警員當時跑得不夠快，或途中跌倒，現場恐怕早已釀成慘烈血案；警員之所以拚命逃跑，正是因為深信嫌犯會砍斷他的四肢並奪走性命。法官也坦言，自己多年審理案件以來，從未見過有人將電鋸當作攻擊武器使用，「這樣的情節，許多人只會在恐怖電影裡看到」。此外，英國《BBC》報導指出，卡斯特拉提在聽聞判刑結果後情緒失控，不僅在被告席猛力敲打，還以阿爾巴尼亞語對法官怒吼，隨後甚至改用英語辱罵法官，語出驚人地稱對方是「該死的恐怖分子」，場面一度失控。









原文出處：有影／男手持電鋸「狂追警察」氣嗆：把你剁成肉醬！法官看恐怖畫面也嚇到：太駭人

更多民視新聞報導

熊本阿蘇火山救援難度飆高！日本冬季最强寒流來襲 能見度大幅下降

獨家／駭客獵殺台企！1天3大廠遭勒索 和碩金雞永擎驚傳509GB資料外洩

最新搜救進度曝光！阿蘇山直升機墜毀「2台人失聯」 林佳龍說話了

