影 /男趴懸崖樹做「伏地挺身」 遊客驚呼「太危險」

也是玩命畫面！一名男子竟然在懸崖的樹上做伏地挺身，驚險情況被遊客拍下引發爭議，男子強調自己每天都在爬山，這對他來說只是日常運動。

遊客目睹一名男子赤裸上半身，雙手撐在樹上，雙腳也踩在樹幹上，整個人趴在懸崖樹上做伏地挺身。

目擊民眾：「感覺他核心能力，還是滿強的，但是我覺得太危險了，大家在戶外還是要注意安全。」

重慶南山風景區出現這一幕，怎麼會有人趴在樹上做伏地挺身，而且整棵樹被他壓到不斷搖晃可能隨時斷裂，危險舉動引發爭議。

當事男子袁先生：「我們天天都在那裡爬啊，我們已經爬了兩三百次了，一周都要去好幾次，首先我肯定是不推薦大家去這樣子做的啊，因為每個人對風險的把控能力是不一樣的。」

當事人袁姓男子強調自己常常爬山運動鍛鍊，這個動作對他來說只是日常，不過事件發酵後他也發影片致歉。

當事男子袁先生：「我也意識到了這個行為確實很危險，隨著事情的發酵，也容易讓運動能力差的人去胡亂地模仿，導致容易出現事故。」

為了冒險尋求刺激，還有一名駕駛在江西龍虎山，開著越野車直衝幾乎90度垂直的陡坡峭壁上，驚險過程看得其他遊客冷汗直流，在雲南西雙版納則是有民眾遇到自私團客。

好幾名年長者將兩個凳子疊高坐，就為了墊高視野看表演，不僅導致其他遊客沒椅子坐，甚至還擋到後排視線勸也勸不聽，讓其他人抱怨實在自私。

