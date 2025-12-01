影／男駕車連撞3車毒品唾液快篩呈陽性 台中警移置車輛依法送辦

▲男駕車連撞3車毒品唾液快篩呈陽性，台中警移置車輛保管依法送辦。（圖／民眾提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】台中市警察局第五分局於11月30日下午接獲報案，指出北屯區敦富路一處賣場停車場發生車輛碰撞事故。員警趕抵現場時，發現41歲李姓男子駕駛的自小客車連續擦撞三輛停放車輛，李男神情恍惚、語氣遲滯，疑似在施用毒品後仍上路駕駛。

警方表示，李男在現場同意接受唾液毒品快篩，檢測結果呈陽性反應。員警隨即依《道路交通管理處罰條例》第35條舉發，並將其車輛移置保管，以避免再次危及其他用路人安全。至於涉及毒品部分，警方將待後續尿液檢驗報告出爐後，依法將李男移送偵辦。

警方指出，近來毒品影響用路安全的情形時有所聞，警方於處理交通事故時，如發現駕駛行為異常、精神不濟，有權依法執行唾液快速檢測。一旦檢測呈現陽性，將立即讓駕駛與車輛隔離，以降低風險。

警方強調，毒後駕車與酒駕同樣危險，對道路安全威脅極大，執法單位絕不容忍。未來將持續強化毒駕取締與檢測作業，呼籲民眾切勿心存僥倖，共同維護道路交通安全。

※提醒您：珍愛生命，向毒品說不！戒毒專線0800770885（請請你、幫幫我）。