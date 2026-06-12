影/留學美國與沈伯洋住同宿舍！蘇巧慧全說了：他整天都在打電動

民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長蘇巧慧今（12）日首次在新北市新莊區合體造勢，出席新北市議員林秉宥舉辦的「慧做事拚未來」新莊座談會，兩人強調彼此政策有共通性，將推動雙北共好。

蘇巧慧今天會前受訪時表示，她與沈伯洋提出的很多政見都有異曲同工之妙，像是沈伯洋的山林步道政見與自己的「鑽石山城」其實在規畫上有很多共同想法，又有不同分支，既競爭又合作，這就是共好。

蘇巧慧、林秉宥、沈伯洋12日合體。（圖／中天新聞）

沈伯洋則表示，每個星期都與蘇巧慧討論雙北共好，每個區域都有自己的特色，但根是相連的，就像交通路網相連一樣，一定會一些政策具有共通性，要怎麼樣串接起來，讓城市的養分能夠連在一起，就像他第一次與蘇巧慧掃市場是在果菜市場，果菜市場、魚市場其實它所養的就是雙北，它是整個雙北的大廚房，它的養分就是提供給雙北，這是他們第一次在那裡合體很重要的原因。

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蘇巧慧、林秉宥、沈伯洋12日合體。（圖／中天新聞）

蘇巧慧上台發言時則指出，她20幾歲就認識沈伯洋，兩人都是台大法律系，但相差6歲原本不認識，直到去美國讀研究所的時候，非常巧住同一棟宿舍同一層樓的隔壁兩間，而她當時其實英語不太好，遇到台灣人可以講國語就趕快認真交往，發現這個學弟不錯、滿搞笑的、整天都在打電動，整天打電動卻還是成績很好，學霸就是學霸，難怪後來留在美國當教授，沒想到20年前一起在宿舍吃飯的朋友，現在一個要為新北市、一個要為台北市努力。

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