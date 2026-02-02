(影) 當初親密曬同盟! 俄拒出兵護伊朗 「這國」狂秀「毀滅美航母＋B2」片.....

[Newtalk新聞] 針對中東緊張情勢，伊朗、俄羅斯、美國與多個區域國家近期接連釋出強硬表態與政策動向，涵蓋軍事威懾、外交立場與邊境管制等多個層面，引發國際關注。





伊朗近日發布多段宣傳影片，內容展示以先進武器系統打擊美國航空母艦與 B-2 轟炸機的模擬畫面。與此同時，土耳其方面公開呼籲美國總統川普不要聽信以色列立場、避免對伊朗動武，並主張加薩地區應由當地居民自行治理。





在加薩通道問題上，埃及與以色列已敲定，自本週日起經由拉法口岸每日進出人數上限為 200 人，以強化邊境流量管制與安全審查。

政治層面上，伊朗議長兼將領穆罕默德·巴格爾·加利巴夫表示，伊朗國會已通過決議，將歐洲軍隊認定為恐怖組織之一。他指出，該決定是在伊朗與部分歐洲國家緊張關係升級背景下，由國會議員表決通過。





針對外界關注的軍事協防問題，俄羅斯官方與國會人士接連表態，不會在美國若對伊朗發動攻擊時出兵防衛。俄羅斯國家杜馬議員茹拉夫廖夫表示，俄伊之間的戰略夥伴協議並未包含共同軍事防禦條款，因此不構成出兵義務。





美國政治動向方面，川普對伊朗反對派人物禮薩·巴列維的態度出現轉變。川普早前曾表示不支持其回國領導伊朗，但近期改口稱，若伊朗人民選擇巴列維為領導人，他不會反對，並形容其形象正面。相關談話被部分觀察人士解讀為對伊朗替代政治方案釋出更開放訊號。





軍事監控方面，消息指出，伊朗偵察型無人機近日在阿曼灣一帶活動，對美軍「亞伯拉罕·林肯號」航空母艦進行監視與情報蒐集，顯示區域軍事對峙仍在持續。





此外，《彭博社》引述情報評估、內部消息人士與房產紀錄報導稱，伊朗最高領袖哈梅內伊之子、被視為潛在接班人的莫傑塔巴·哈梅內伊，過去 15 年間透過代理人於倫敦豪宅區購置 11 棟房產，總值約 1.38 億美元。相關資料來源包括內部文件與不動產登記紀錄，但尚未獲伊朗官方正式回應。

