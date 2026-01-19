(影)當著盧秀燕的面 何欣純：我當選市長紅利共享、我來普發現金！

[Newtalk新聞] 民進黨提名的台中市長參選人、立委何欣純今（19）日出席民進黨台中市議會黨團幹部交接典禮時，當著市長盧秀燕的面承諾，「未來如果我們可以的話，我也希望由我來普發現金！」





何欣純說：「我提出了很多的市政政見政策，盧市長好的政策，我們一定延續來做，那如果大家認為不夠好的，議會黨團所有議員對我的建議，現在做得不好的，我想我一定會來想辦法精進改進改善，希望能夠無縫接軌，能夠帶領台中這個城市邁向國際，既在地又國際，這是我的堅持，在地的經驗我們希望能夠更加的發揚光大。」

何欣純接著說：「在地的市民的生活，我們希望能夠照顧得更周全，在地之外，我們如何利用自己本身的能量，能夠邁向國際，行銷城市真的不是只有靠廣告宣傳，還是必須要腳踏實地去做，才能夠在廣告宣傳公關的手法之下，讓台中這個城市大放異彩，讓台中所有的市民都能享有我們城市的紅利，而這個紅利要全民共享。」





她說：「就如同如中央，我們的經濟成果全民共享，蔡英文總統有發，我們賴總統和行政院也有發現金，現在我們也希望未來在我們市政，當然要感謝盧市長，那未來如果我們可以的話，我也希望由我來普發現金，讓所有台中市的市民可以共享台中市推動下來的經濟成果，我再強調一次，好的政策我們延續來做，不夠好的政策，我們來解決經濟再改善、改進，讓他更好，我們希望開創新局，這個新局就是欣欣向榮，用嶄新的市政治理模式，讓台中市更好！」

