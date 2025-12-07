影/疑天冷猝死！七堵遊民陳屍土地公廟躺椅 嚇壞參拜民眾

受到輻射冷卻影響，今（7日）基隆清晨氣溫約18度，沒想到，上午8點多七堵區就發生遊民暴斃在土地公廟的憾事。

案發現場。 （圖／警方提供）

據基隆市第三分局調查，事發在七堵區東新街的一間土地公廟旁的躺椅上，死者是67歲王姓遊民，最近他都會這間土地公廟附近徘徊，有時會坐在躺椅，今天上午有位民眾來拜拜時，發現他躺在椅子上，擔心他會感冒上前關心，沒想到他沒呼吸了，連忙報案。

警方上午8點左右獲報後，即偕同救護人員前往現場查看，到場時該男子已無呼吸心跳，確認當場死亡，身旁還有一瓶沒喝完的高粱，警方確認其身分後，隨即封鎖現場並通知鑑識科到場勘查採證，現場初勘未見打鬥痕跡，死者身上亦無外傷，而在這氣溫驟降，入冬最強冷空氣襲台前夕發生此事，不禁讓人懷疑是否是太冷導致失溫身亡，警方目前已報請基隆地檢署檢察官刑事相驗，釐清死因，

