(影) 疑往伊朗 美大批軍機現身夏威夷! 伊重型機槍鎮壓抗議 庫德民兵滅軍基地

[Newtalk新聞] 蔓延至伊朗全國的反政府示威遊行目前仍持續延燒，各大城市都出現大批不滿哈梅內伊政權統治的抗議民眾，當局採取的暴力鎮壓手段也引發國際輿論的廣泛關注。近期有消息稱，美軍已經派遣加油機飛往夏威夷檀香山，為即將在中東地區發起的打擊行動作事前準備。





與此同時，伊朗國內的反對派武裝勢力也發起行動，對該國的軍事設施發起襲擊，甚至有國會議員公開提出警告，認為當局忽視民意的行為「可能引發更大規模的動亂」。

X 推主「李老師不是你老師」指出，當地時間 13 日晚間，大批伊朗群眾湧上首都德黑蘭的街頭抗議示威，繼續表達對當局統治的不滿。然而，伊朗政府方面卻加強了對抗議民眾的鎮壓力度。推主「說真話的徐某人」表示，伊朗軍警已經開始使用重型機槍等武器對付抗議群眾，網友們也擔心鎮壓手段的升級可能造成更大規模的死傷。





有伊朗國會議員公開呼籲當局停止對民眾的鎮壓並傾聽民意，強調繼續忽視民眾意見可能導致更大規模的騷亂。圖為使用重型機槍鎮壓抗議民眾的伊朗軍警。 圖：翻攝自 @xumouren_yt X 帳號





就在此時，X 推主「Current Report」爆料稱，目前已有 8 架美軍 KC-135R 空中加油機降落在夏威夷的檀香山機場，推測美軍正在為打擊伊朗的軍事行動進行事前的部署。推主「作家崔成浩」也補充表示，美軍派遣空中加油機的行為，與 2025 年 6 月轟炸伊朗核設施前的行動如出一轍。「作家崔成浩」也強調，美國不需要派遣特種部隊「活捉」哈梅內伊，「只要使用 MOP 鑽地炸彈轟炸哈梅內伊在的地堡就好」。





在美國陸續開展軍事部署的同時，伊朗國內的反對派武裝勢力也針對該國的軍事設施發起了襲擊。X 推主「NOELREPORTS」表示，由當地庫德族民兵組成的武裝反對勢力「庫德斯坦國民軍」於當地時間 13 日發布聲明，聲稱已經摧毀位於克曼沙阿省克曼沙赫地區的伊朗伊斯蘭革命衛隊基地，宣稱相關行動與報復戰友遭當局殺害有關。該聲明也強調，雖然伊朗當局正在大規模的部署軍隊與民兵部隊，但該組織仍會傾盡全力進行抵抗。





美軍B-2轟炸機投下GBU-57 MOP 重磅炸彈示意圖。 圖 : 翻攝自美國空軍





隨著民眾對政府的不滿逐漸提升，各地的示威抗議規模也不斷升級，部分伊朗官員也感受到來自民意的壓力。X 推主「Mario Nawfal」指出，一位伊朗國會議員近日公開提出警告，呼籲當局不要繼續忽視人民的要求，「否則伊朗國內可能爆發更大規模的動亂」。





該名議員聲稱，伊朗當前面臨的危機源自當局的「治理不善」，「民眾們早已對這個政府失去了耐心，嚴峻的經濟情勢也促成了此次的大規模動盪」。該名議員也提出批評，認為政府採取的鎮壓行動進一步點燃了民眾的不滿情緒。然而，截至目前為止，領導伊朗的教會階層與負責鎮壓抗議民眾的安全部隊仍未出現分裂，民眾與政府間的對立與矛盾情緒可能無法在短時間內獲得緩解。

