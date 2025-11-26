影/疑欠800萬裝潢費！北市知名連鎖酒店遭撒冥紙丟雞蛋

北市大同區一間知名連鎖酒店，近日發生疑似業者欠了8百萬裝潢費，遭多名男女撒冥紙、丟雞蛋，相關畫面也曝光。

衝突場面。（圖／警方提供）

據了解這家連鎖酒店已經換了很多次老闆，目前是由前任老闆的老婆接手，其他分店由親戚們幫忙管理，但近日積欠某設計公司裝潢工程款含稅共8百萬元左右，雙方曾鬧上法院，在士林地院協調後，當時的老闆表示「會負責還錢」，後來卻都沒還，設計公司於是找來平時幫忙的工人去討錢，潘姓男子找來李、周等2名男子，並帶著陳姓女子等人，今年8月19日起，多次前往該酒店，向服務員表明要老闆出面處理，每週平均派出2到5個仁，在門口貼紙條恐嚇、撒冥紙、丟雞蛋，拿大聲公狂喊老闆名字討債，但該酒店負責人仍未出面處理。

潘男後來在今年10月間前往該酒店其他分店，以同樣方式討債，大同分局獲報後循線逮人，本月13日持拘票將潘男等5人通通抓回來，但5人應訊時對案情不願清楚交代是被誰委託討債，警方偵訊後將他們依涉犯照組織犯罪、恐嚇取財等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並持續追查藏鏡人是誰。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

