影/疑視線不佳！男駕車滑落明霸克露橋邊坡 警消急救援

昨（20）日晚間11時許，36歲江姓男子駕駛自小客車行經高雄市桃源區台20線明霸克露橋段，疑似因夜間視線不佳及現場昏暗，不慎偏離路徑，連人帶車滑落路旁邊坡並掉落於溪床上方，所幸江男意識清楚，自行脫困。

36歳江姓男子連人帶車滑落路旁邊坡並掉落於溪床上方 。（圖／警方提供）

初步了解，事發地點位於受多次颱風侵襲影響、地質仍較為不穩的明霸克露橋臨時道路，當時該名男子駕車準備返家，行經該處疑因天色昏暗、照明不足情況下失控滑落。警消獲報後立即派員趕赴現場，江男已先自行脫困，經初步檢查江男身體，江男意識清楚，由消防救護人員送至旗山醫院就醫，詳細肇事原因釐清中。

江男意識清楚，由消防救護人員送至旗山醫院就醫 。（圖／警方提供）

六龜分局提醒，由於南橫公路明霸克露橋路段目前仍受限於中期便道與相關施工工程，路況較為複雜。呼籲駕駛人如需於夜間行經該路段，務必減速慢行，並隨時注意照明與路邊警示，以免發生類似墜入溪床或邊坡的危險意外。

南橫公路明霸克露橋路段目前仍受限於中期便道與相關施工工程，路況較為複雜 。（圖／警方提供）

