影/疑閃避違規車出事！高雄甲等巡佐騎車撞貨車喪命

高雄市新興分局前金分駐所54歲張姓巡佐於12日下午1時15分執行勤務時，於三民區建國三路、市中一路口發生交通事故，經醫院急救後宣告搶救無效，警方將全力協助家屬處理後續事宜。

高雄市新興分局前金分駐所54歲張姓巡佐於12日下午1時15分執行勤務時，於三民區建國三路、市中一路口發生交通事故，經醫院急救後宣告搶救無效。（圖／翻攝畫面）

警方表示，事情發生在12日下午1時15分，地點位於高雄市三民區建國三路與市中一路口交叉路口，當時54歲張姓巡佐正執行刑案勤務，於該路段調查車手活動路線並調閱相關影像，途中不幸撞上一輛由34歲柳姓男子駕駛的小貨車，沿途完全沒有減速硬生生直接撞上，疑似因閃避違規車輛而釀成意外。

警方指出，同仁見狀立即上前協助，初步確認雙方均無酒駕情形，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。目前34歲柳姓駕駛已依過失致死罪現行犯移送偵辦。

​張員於民國79年畢業從警以來，幾乎年年考績均為甲等，109年時調至本分局服務，表現優異，張巡佐一生奉獻警職，始終以維護社會治安為己任，盡心盡力、不遺餘力，對本次意外事故，分局全體同仁均相當不捨，後續全力協助家屬完成治喪工作。

