影/疑饋線跳脫！台中北屯近萬戶停電 醫療克難維持運作

台中市北屯區於29日晚間無預警發生大規模停電，受影響範圍廣泛，包括軍功里、和平里、舊社里及廍子里等多處重要生活圈，瞬間陷入一片漆黑，引發地方民眾恐慌與不便。根據台電的報告，停電事件發生在20時53分，原因為饋線跳脫，影響共9675戶用戶。

台中市北屯區於29日晚間無預警發生大規模停電。（圖／翻攝畫面）

經過搶修，至20時57分已恢復1918戶的電力，剩餘7757戶仍在積極搶修中。停電期間，許多居民正在家中或診所內，瞬間失去電力，醫療服務受到影響，醫護人員不得不使用手電筒進行診療，讓病患在微弱的燈光下等待。

台電表示，將全力以赴進行後續搶修作業，並承諾會在最短時間內恢復所有用戶的電力供應。當地居民對於此次突發事件感到不安，希望能夠儘快解決問題以恢復正常生活。

