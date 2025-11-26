(影)疾管署霸凌案大逆轉！羅一鈞曝錄音 技工說真相：只幫熱便當「害慘長官」

[Newtalk新聞] 東區管制中心一名主管遭爆料疑似霸凌，竟讓技工幫忙準備早午餐，引發外界譁然。經署長羅一鈞親訪當事人，技工喊冤稱只是幫忙微波「7-11太空包」熟食，並非買菜煮飯，更自責「舉手之勞害到主任」。考績委員會今(26)日決議對該主管「不予懲處」。





疾管署表示，為釐清東區管制中心主管於今(114)年7月被投訴讓技工為其料理早、午餐，是否涉及行政管理爭議或霸凌情形，已啟動員工協助方案關懷機制。署方於11月24日至26日間，邀請該中心33名同仁匿名填寫問卷，以瞭解實際感受。為進一步查證真相，署長羅一鈞更親自拜訪當事人，並獲得對方同意在記者會公布訪談錄音內容。

根據公布的訪談紀錄，該名技工情緒激動地為主管喊冤，強調「主任根本都沒有霸凌我，也沒有欺負下屬」，反指主管是「很關心我們家裡狀況的長官」。針對備餐指控，技工解釋源於疫情期間大家工作忙碌，「我又不是專業的，幫不上忙，但是我可以幫大家熱便當」，這是自己能力所及的「舉手之勞」。至於外傳的烹飪，技工澄清絕無買菜進辦公室煮飯，「都是熟食啦，就像7-11的太空包」，只是放入微波爐或電鍋加熱擺盤。技工在訪談中更數度自責，「不知道這樣的舉手之勞，造成主任的困擾，真的非常抱歉」，並表示自己做得「很開心快樂」，沒想到會害了長官。





針對該主管行政管理欠妥部分，疾管署指出，今日下午召開考績委員會充分討論，參酌技工陳述內容，認為該行為雖易引發外界誤解，但考量事實發生原因、動機及當事人主觀感受後，經全體與會委員投票表決，最終結果為「不予懲處」。疾管署進一步強調，雖然技工表示「熱便當」是主動為之，但此類行為難免容易招致特權或討好長官的疑慮。為端正風氣，疾管署將通案檢討，除了禁止主管指派同仁從事上述行為以外，也會與技工座談瞭解有無其他超出工作範圍的項目。





不過，在職場環境方面，目前雖未完全收齊東區管制中心同仁的回復問卷，但就已收到的部分來看，確實有同仁反映行政管理面存在業務分配不均、開冷氣條件太嚴格等欠妥之處。考量後續尚需針對問卷反映事項進行調整改善，已指示副署長曾淑慧自下週一起進駐東區管制中心，詳細瞭解現場實際情況，並督導協助規劃辦理相關需調整和改善的措施。羅一鈞重申疾管署維護友善健康職場環境之立場，期使同仁能安心投入工作、溝通表達意見無礙。

