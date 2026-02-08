影/痛批民進黨消費林義雄 歷史哥轟：有需要他當聖人不需要就當廢人

電影《世紀血案》改編自前民進黨主席林義雄的林宅血案往事，卻爆出並未獲得家屬同意授權、演員疑似遭到欺騙等爭議，引發各界嘩然，民進黨人士紛紛出面痛批。對此，名嘴「歷史哥」李易修痛批民進黨別在那邊搞噁心、消費林義雄，「有需要的時候稱人家是『聖人』，沒需要的時候就當人家是『廢人』，這不就是你們民進黨的態度嗎？」

「歷史哥」李易修。（圖／中天新聞）

李易修今（8）日在中天新聞政論節目《週末大爆卦》提到，民進黨這一次對電影《世紀血案》可說是群情激憤，講得大義凜然，好像每個人都跟林義雄有三輩子的關係一樣。老實講，民進黨不要在那邊噁心了，你要真那麼重視林義雄的話，當核三廠廠長宣示2年要重啟核三，做好環評的準備時，第一件事情就是要叫核三廠廠長立刻下台，第二個就是行政院相關人員都應該下台才對啊！

李易修直言，「你們這樣對得起林聖人嗎？別再這樣消費林義雄了好嗎？有需要的時候當人家『聖人』，沒需要的時候就當人家是『廢人』，不就是這樣嗎？這就是民進黨的態度啊！」現在林義雄林家血案看這看到這個機會可以消費，大家拼命出來講話。

電影《世紀血案》引發爭議。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

李易修指出，林家血案發生在1980年，至今已經45年了，這個45年來，1980至1988年1月蔣經國過世，接著是李登輝執政，李登輝執政12年、陳水扁8年、馬英九8年、蔡英文8年，賴清德則是快2年，這段期間扣除掉小蔣8年、馬英九8年，加起來16年，那剩下的時間呢？國民黨負全責？若要這麼說話，當時的國民黨要負全責，這絕對是沒問題的，但是那種選擇性的偏見，從過去綠媒發生一連串的事情，就可說是展露無遺。

李易修直言，這件事情點出了一個真相，就是當這些人憤怒地追殺任何和這件事情相關人等的時候，都不要覺得他們是為了任何的公平正義，不要覺得他們是為了林義雄而睡不著，這些包括黑熊沈伯洋、勞動部長洪申翰等人，他們心裡只有一片黑暗、貪婪和邪惡，沒有任何正義可言，但凡他們有點正義的話，今天林義雄血案早就解密了啦，拖到現在45年，現在誰執政啊？

民進黨前主席林義雄。（資料照／中天新聞）

李易修質疑，林宅血案發生至今已經超過45年，可是大家有無發現，林義雄先生有沒有出來講什麼？林義雄的大女兒也遠嫁到美國去了，人家也沒出來說什麼，奇怪的是最憤怒的人居然是沈伯洋、洪申翰？

