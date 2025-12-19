影/瘦到皮包骨！27歲陸女患胃萎縮「體重剩17kg」病逝

大陸廣東陸河縣27歲女子「巧巧」因罹患重度胃萎縮，傳出於12月17日凌晨不幸離世，遺體18日火化。她的體重從原本45公斤暴跌至僅17公斤，引發網友關注與哀悼。

27歲女子「巧巧」罹患重度胃萎縮生前體重剩17公斤。（圖／翻攝微博）

根據《津雲新聞》、《深圳晚報》報導，巧巧自幼遭母親拋棄，與父親相依為命。數年前父親因胃癌過世後，巨大的心理創傷讓她罹患重度憂鬱症，隨之出現持續性胃部不適、食慾下降，最終被診斷為胃萎縮。

18日晚間，記者從巧巧所在的廣東陸河縣上護鎮護二村村支書處證實，巧巧確實已去世，遺體當天火化。多名網友也在社群媒體發布影片證實此消息。

廣告 廣告

巧巧生前曾多次在網路分享求醫過程，表示因腸胃無法吸收營養，體重從45公斤一路跌至17公斤，四肢消瘦如柴，後期僅能依靠白蛋白與營養液維持生命。她曾在影片中透露「吃不下、睡不著，靠藥物和輸液撐著，但我想活下去」，希望社會伸出援手。

「巧巧」生病前模樣十分清秀。（圖／翻攝津雲新聞）

為了治病，巧巧花光所有積蓄甚至背負外債。網傳她曾獲得超過200萬元人民幣（約880萬元新台幣）的社會捐助，但此數據未獲官方證實。儘管獲得部分網友捐助，憂鬱症與胃萎縮仍形成惡性循環，營養長期無法吸收，最終演變為醫學上的「惡病質」。

醫學專家指出，胃萎縮即「慢性萎縮性胃炎」，並非單純胃部縮小，而是胃黏膜腺體受損、胃壁變薄。常見誘因包括幽門螺旋桿菌感染、不良飲食習慣，以及長期心理壓力。憂鬱症會干擾神經內分泌，使胃酸與胃黏膜修復能力下降。

巧巧臨終前渴望與母親團聚未果，目前僅剩弟弟和爺爺在世。她的離世再次凸顯心理健康與消化系統疾病間的關聯性，專家提醒民眾若出現長期暴瘦、消化不良等症狀，尤其伴隨心理創傷時，應及早就醫。

延伸閱讀

嗆「台軍買多少美武器都沒用」 胡錫進：解放軍事優勢是壓倒性的

藍白轟賴清德如袁世凱！陳智菡：歷史會懲罰拒絕記取教訓的人

賴清德遭彈劾！民進黨急了 竟扯「藍白面對習近平、普丁不吭聲」