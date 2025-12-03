影／癌症希望基金會巡迴關懷演唱首場 彰化秀傳醫院開跑

▲癌症希望基金會首度與彰化秀傳醫院合辦「聽希望在唱歌」關懷演唱會，於12/2晚間邀請彭佳慧、許富凱、羅文裕三金歌王歌后齊聚一堂，透過歌聲幫助癌友一起找回希望、愛與勇氣。（圖／彰化秀傳醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在台灣每4分2秒就有一人罹癌，全台約92萬個家庭須面對癌症帶來的重重挑戰。這段旅程令人徬徨且無助，癌症希望基金會首度與彰化秀傳醫院合辦「聽希望在唱歌」關懷演唱會，於12/2晚間邀請彭佳慧、許富凱、羅文裕三金歌王歌后齊聚一堂，透過歌聲幫助癌友一起找回希望、愛與勇氣。現場湧進360多位癌友、家屬、醫護人員及一般民眾，人山人海讓秀傳南平大樓一樓商圈盛況空前。

「聽希望在唱歌」自1998年啟航，27年來由北至南將演唱會開進全國各大醫院，已舉辦111場次，療癒無數癌友、家屬及醫護。彰化秀傳醫院馬旭院長在致詞時表示，非常感謝三位熱心公益的金曲歌手，縱使行程忙碌，仍力排萬難，就是要到現場，透過這樣一場溫暖人心的演唱會，無論病患、陪伴在旁的家人以及醫療人員，都能暫時放下疾病與治療的辛苦，忘情地隨著歌聲搖擺歌唱。

秀傳癌症醫院張正雄院長也表示，很開心有這個機會跟大家一起給癌症病人提供更好的活力面對他的病情，現在癌症雖然有50%到60%的病人會好轉，但是面對癌症是很痛苦、很辛苦的過程。需要的是一個醫療團隊來跟癌症病人共同奮鬥。國健局推廣的癌症篩檢，希望大家能多多響應，早期發現早期治療，癌症死亡率可以再降低。

癌症希望基金會蘇連瓔執行長表示，多年來為病友所做的努力，不僅提供醫療與心理支持，更以音樂的方式，帶來鼓勵與力量。讓音樂撫慰人心，讓人們在旋律中重新找到笑容與勇氣，正是癌症希望基金會連續二十多年來舉辦聽希望在唱歌演唱會的目的。

2025年首場演唱會，癌症希望基金會特別力邀三位實力派歌手共襄盛舉！開場由金曲歌后彭佳慧帶來「舊夢」、「大齡女子」、「愛了」等招牌歌曲，更與張正雄院長合唱「愛你一萬年」，用動人歌聲讓全場觀眾聽得如癡如醉。第一次來到彰化秀傳演出的彭佳慧感動表示，她已連續23年參加「聽希望在唱歌」演唱會，希望這次演出可以讓在場觀眾留下難忘的回憶，更要傳遞對醫護人員的感謝，因為有你們專業的照顧，病友才可以安心順利接受治療。

緊接著登場的是擁有狂熱歌迷群的許富凱，先與陳秀珠營運長、馬旭院長用「甲你攬牢牢」一起牽動現場每位觀眾的心；當現場「追追追」的音樂響起，現場氣氛更是High到最高點，觀眾們瞬間忘了煩惱與辛勞，隨之歡唱，讓音樂和歡樂繚繞現場，陪伴在場的病友及家屬，以溫暖堅定的信念，一同走過治療的旅程。

最後壓軸登場的國、客、台三語創作歌手，金曲歌王羅文裕，在台上自彈自唱「不再讓你孤單」，不僅讓他想起正治療中的太太，也將這首歌獻給在場每位辛苦的醫護人員；壓軸曲「貴人」是羅文裕創作，講述生命中經歷的高潮起伏，治療過程中的經歷和遇見，都是自己的貴人！感人的詞曲旋律，為這場歲末溫馨歡樂的音樂饗宴畫下完美的句點。