影／癌症希望基金會巡迴關懷演唱首場 彰化秀傳醫院開跑
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在台灣每4分2秒就有一人罹癌，全台約92萬個家庭須面對癌症帶來的重重挑戰。這段旅程令人徬徨且無助，癌症希望基金會首度與彰化秀傳醫院合辦「聽希望在唱歌」關懷演唱會，於12/2晚間邀請彭佳慧、許富凱、羅文裕三金歌王歌后齊聚一堂，透過歌聲幫助癌友一起找回希望、愛與勇氣。現場湧進360多位癌友、家屬、醫護人員及一般民眾，人山人海讓秀傳南平大樓一樓商圈盛況空前。
「聽希望在唱歌」自1998年啟航，27年來由北至南將演唱會開進全國各大醫院，已舉辦111場次，療癒無數癌友、家屬及醫護。彰化秀傳醫院馬旭院長在致詞時表示，非常感謝三位熱心公益的金曲歌手，縱使行程忙碌，仍力排萬難，就是要到現場，透過這樣一場溫暖人心的演唱會，無論病患、陪伴在旁的家人以及醫療人員，都能暫時放下疾病與治療的辛苦，忘情地隨著歌聲搖擺歌唱。
▲現場湧進360多位癌友、家屬、醫護人員及一般民眾，人山人海讓秀傳南平大樓一樓商圈盛況空前。（圖／彰化秀傳醫院提供）
秀傳癌症醫院張正雄院長也表示，很開心有這個機會跟大家一起給癌症病人提供更好的活力面對他的病情，現在癌症雖然有50%到60%的病人會好轉，但是面對癌症是很痛苦、很辛苦的過程。需要的是一個醫療團隊來跟癌症病人共同奮鬥。國健局推廣的癌症篩檢，希望大家能多多響應，早期發現早期治療，癌症死亡率可以再降低。
▲「聽希望在唱歌」自1998年啟航，27年來由北至南將演唱會開進全國各大醫院，已舉辦111場次，療癒無數癌友、家屬及醫護。（圖／彰化秀傳醫院提供）
癌症希望基金會蘇連瓔執行長表示，多年來為病友所做的努力，不僅提供醫療與心理支持，更以音樂的方式，帶來鼓勵與力量。讓音樂撫慰人心，讓人們在旋律中重新找到笑容與勇氣，正是癌症希望基金會連續二十多年來舉辦聽希望在唱歌演唱會的目的。
2025年首場演唱會，癌症希望基金會特別力邀三位實力派歌手共襄盛舉！開場由金曲歌后彭佳慧帶來「舊夢」、「大齡女子」、「愛了」等招牌歌曲，更與張正雄院長合唱「愛你一萬年」，用動人歌聲讓全場觀眾聽得如癡如醉。第一次來到彰化秀傳演出的彭佳慧感動表示，她已連續23年參加「聽希望在唱歌」演唱會，希望這次演出可以讓在場觀眾留下難忘的回憶，更要傳遞對醫護人員的感謝，因為有你們專業的照顧，病友才可以安心順利接受治療。
緊接著登場的是擁有狂熱歌迷群的許富凱，先與陳秀珠營運長、馬旭院長用「甲你攬牢牢」一起牽動現場每位觀眾的心；當現場「追追追」的音樂響起，現場氣氛更是High到最高點，觀眾們瞬間忘了煩惱與辛勞，隨之歡唱，讓音樂和歡樂繚繞現場，陪伴在場的病友及家屬，以溫暖堅定的信念，一同走過治療的旅程。
最後壓軸登場的國、客、台三語創作歌手，金曲歌王羅文裕，在台上自彈自唱「不再讓你孤單」，不僅讓他想起正治療中的太太，也將這首歌獻給在場每位辛苦的醫護人員；壓軸曲「貴人」是羅文裕創作，講述生命中經歷的高潮起伏，治療過程中的經歷和遇見，都是自己的貴人！感人的詞曲旋律，為這場歲末溫馨歡樂的音樂饗宴畫下完美的句點。
其他人也在看
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 299
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 162
大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！屈辱1幕後首發聲：平安返回日本
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月28日先是天后濱崎步隔天的上海演唱會臨時遭取消，接著又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被強制拉下台，事發後沈寂多日，大槻真希首度發聲。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 91
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 157
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 38
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 36
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 12
朴正民是誰？寶藏男人的反差帥讓韓國全網淪陷？青龍獎看華莎看到出神的「男主角」
頒獎典禮上的歌舞演出向來是不可或缺的節目，它們不僅能提升娛樂性、延展典禮的情緒層次，也常常成為比獎項本身更讓人難忘的亮點。今年青龍獎也不例外，一段短短四分鐘的舞台，竟讓全網集體暈船——當晚華莎所帶來的最新單曲〈Goomarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 99
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
陳佩琪曝柯文哲最新照片 放話要做這事、怒噴民進黨：此仇永不共戴天
陳佩琪說，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 89
白紗睡衣太撩！李雅英曬「絕美薄紗美照」網一看掀暴動：真的有天使
富邦啦啦隊韓籍成員李雅英擁有亮麗的外貌，來台發展後圈粉無數。她於今（1）日在個人IG上傳一組穿著白色薄紗天使裝的美照，並用韓文寫下「因為現在是12月」，立刻吸引大批粉絲留言互動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
袁惟仁再度送醫急診 疑似發燒排尿異常引發感染 台東馬偕回應病況
根據《中時新聞網》報導，袁惟仁現年57歲，自2018年在上海跌倒導致腦溢血昏迷後，返台接受開顱手術，之後回到台東老家靜養。2020年再度因跌倒送醫，病情轉為長期臥床，外界普遍關心其健康狀況。據了解，袁惟仁近期出現發燒與排尿異常症狀，其姊姊發覺身體狀況異常，便於今日...CTWANT ・ 3 天前 ・ 22
Netflix年末壓軸新劇《現金英雄》12/26上線！李俊昊變身「鈔能力」超級英雄！女神文佳煐特別客串演出！李彩玟、姜漢娜、金香起等卡司集結
年末將至，進入2025年最後一個月份，Netflix正式公開年末壓軸新劇《現金英雄》海報與預告！該劇由李俊昊搭檔金慧峻、金香起、金炳哲等卡司主演！該劇由《加油吧威基基》、《代理公司》的導演李昌民執導，《薛西弗斯的神話》的編劇李濟仁、全燦浩執筆。講述平凡公務員姜常雄（李俊昊 飾）獲得與金錢數量成正比的超能力，並用自己的薪水拯救世界，與超級英雄們共同守護普通人日常生活的故事！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
Netflix《他為什麼依然單身》4大爆笑名場面！毒舌直男讓人無語：被臭襪子熏到住院、錯把婚禮當葬禮、沒腹肌還信心爆棚｜霍建華近期最圈粉代表作！
【文／徐瑞安】近期討論度超高的Netflix陸劇《他為什麼依然單身》，霍建華與朱珠搭檔上演熟男熟女的都會愛情，霍建華飾演的「俞瑜」是一位講究到龜毛、不婚主義到極致的室內設計師，帥氣外表與毒舌性格形成超反差魅力，中年怪男的傲嬌毒舌特質，讓人好氣又好笑，劇情中碰撞出無數爆笑火花，意外圈粉，以下一起來回顧本劇中的必看爆笑名場面！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 4
柯震東穿黑衣出席婚宴被酸 許瑋甯發文挺「謝謝大家精心打扮」
與邱澤舉辦婚禮後，許瑋甯在最近發文中表示：「一切都很美好，謝謝大家的精心打扮，有愛、有溫暖，謝謝你們的全然給予和放鬆，為我們驚喜的增添了很多會好好珍惜的回憶。」字裡行間滿溢感謝，也清楚傳達夫妻倆對來賓的重視。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4
Ella陳嘉樺被問Selina懷二寶回應了！ 「親揭S.H.E跨年合體辦趴內幕」
ELLA陳嘉樺2日擔任公益活動代言人，聊起要珍惜每一刻，忍不住噴淚，現在的她對於工作並不汲汲營營，認為站穩每一步才是最重要的，而今年跨年也決定跟Selina、Hebe及其他山友相約，在她家裡開「垃圾食物趴踢」，決定擁抱、珍惜最重要的人事物。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 2