影／癌症末期又復發！馮提莫直播勇曬抗癌傷疤：老天賜予我的





有第一網紅美名的馮提莫（本名馮亞男），從遊戲實況主進階成翻唱網紅，經典洗腦的〈學貓叫〉歌曲，一度讓眾多粉絲誤以為她就是原唱，好不容易發行個人專輯，正值歌壇高峰之際，卻在2023年開始被迫面對「甲狀腺癌末期」以及復發的打擊。日前她首度透過直播分享手術疤痕，輕搭淡寫道出對抗癌症的苦痛，令大批粉絲感到相當心疼不捨。



馮提莫：老天贈我一道疤

馮提莫在直播中吃東西看起來相當惬意，突然清唱起王菲〈世界贈與我的〉這首歌「世界贈予我蟲鳴、贈予我雷霆」，接著改詞接唱「贈我彎彎一道疤」，直言這首歌代表她的心。

馮提莫接著無預警拉近鏡頭，大方特寫自己為抗癌「割喉保命」的手術傷疤，直言：「我從來沒做過任何去疤的措施」，因為覺得沒必要，且挺好看的：「我覺得這是老天賜予我的」，樂觀抗癌令人動容。

馮提莫面對癌症末期和復發的困境，仍樂觀抗癌，令人心疼。圖片來源：YT@FengTimoFansChannel 馮提莫專屬頻道、微博@馮提莫

醫生告知「無法唱歌」一度崩潰

時間拉回2023年7月，馮提莫承認為了對抗甲狀腺癌晚期，治療期間必須暫停直播，手術前醫生甚至告知「無法唱歌」，術後一度面對聲音沙啞困境，相當崩潰。沒想到一年後再度被難纏病魔找上門，面對復發轉移的襲擊，她再次被迫停播養病，所幸目前嗓音漸漸恢復，也較有精神不時透過直播和粉絲分享近況。

有粉絲們看了馮提莫的抗癌傷疤印記，心疼表示：「馮姐的疤痕是老天的禮物，勇敢面對，自信才是最美的妝容」、「誰還記得她大街上唱歌抖音直播。我每次都要停下來看一下，她真的好堅強呀」。

為何有甲狀腺癌？

綜合台灣癌症基金會與臺中醫院官網衛教資訊，甲狀腺癌真正發生原因尚未十分確定，目前已知「誘發甲狀腺癌3種可能因素」：

輻射暴露（曾接受頭頸部放射線照射治療者）。

家族史（髓質癌與家族遺傳的基因變異最有關連，並容易有其他內分泌腺體的異常。

其他（如職業和環境暴露等）。

甲狀腺癌常見４種類型：

乳突癌（Papillary carcinoma）：最常見，約佔80–85%，預後良好。

濾泡癌（Follicular carcinoma）：約10–15%，常見於中年族群。

髓樣癌（Medullary carcinoma）：約5%，部分與遺傳有關。

未分化癌（Anaplastic carcinoma）：少見但惡性度高、進展迅速。

甲狀腺癌症狀有哪些？

1. 常見症狀：

•頸部出現無痛性腫塊或結節。

•聲音沙啞、吞嚥困難或呼吸壓迫感。

•頸部淋巴結腫大

•偶於健檢或超音波檢查中意外發現

2. 少見的症狀：



•聲音沙啞或無法說話。

•呼吸困難。

•吞嚥困難。

•咳嗽或咳血。

3. 初期可能「零症狀」：

大部份甲狀腺結節是良性的，佔90%以上。

若發現甲狀腺結節，醫生會進一步安排檢查是否為癌症，以及抽血驗甲狀腺功能。

最常見的是超音波檢查合併細針穿刺。

許多甲狀腺上的結節並非是癌症，只有約5％的甲狀腺結節是惡性的，大多數甲狀腺癌患者，有很好的治癒或長期生存的機會。

若出現上述症狀，尤其是發現快速長大的甲狀腺結節，最好儘速就診與醫師討論適合的治療方式，越早發現越有治癒的可能。



